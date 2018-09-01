明天陽光持續露臉！山區及大台北盆地 當心午後雷陣雨

受太平洋高壓東退影響，明（2）天北台灣及山區民眾仍需留意午後雷陣雨。（記者簡榮豐攝）

2018-09-01 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕明（2）天各地陽光露臉時間比今天長，但北部及各地山區仍需持續留意午後雷陣雨。「天氣風險公司」指出，受雲量偏多影響，整體氣溫都會舒適許多，適合避開午後雷雨的時間，到戶外走走。

中央氣象局預報，明天各地多雲到晴，午後各地山區、山區附近平地及大台北盆地內仍容易出現短暫雷陣雨，部分地方雨勢有機會較大些，而清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

第21號強烈颱風「燕子」，今天下午2點位於台北東南東方1810公里的海面，未來以西北轉偏北方向前進，目前對台灣無直接影響，預計4日、5日將影響日本天氣，近期有赴日行程的民眾需特別留意。

氣溫方面，明天全台高溫約31至33度，白天感受較為悶熱。各地低溫約24至26度。

紫外線方面，明天各地紫外線指數偏高，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣達過量級，外出20分鐘恐曬傷，外出記得防曬、多補充水分，慎防熱傷害。其他地區皆達高量級。

空氣品質方面，明天北部午後須留意光化學反應生成高濃度臭氧。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門地區為「普通」等級；宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級。

氣象局也提醒，明天北部、東半部及恆春半島沿海地區有長浪發生，提醒民眾前往海邊活動需注意安全。