慘！嘉義水退後農損浮現 朴子崁後空心菜大量腐爛

農民拿著空心菜腐爛的根部給嘉義縣議員蔡鼎三（中）、朴子市民代表王文賀（左）看，說明受災情形。（記者林宜樟攝）

2018-09-01 17:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣因823大雨嚴重淹水，近日各地積水已退，但農業災損浮現，朴子市崁後里一帶的空心菜連日泡水，雖然外觀看起來還是翠綠，但根部腐爛，不過，申請農業天然災害現金救助仍需勘查，農民急於復耕，希望政府能儘速會勘認定。

嘉義縣已由農委會公告為0823熱帶低壓水災農業天然災害現金救助及低利貸款地區，受理農民申請辦理至9月4日止。種植空心菜的陳姓農民說，空心菜從8月23日泡到31日，雖然外觀是綠的，但這2天挖起發現根部已爛臭，這批空心菜是種來採種採籽的，希望會勘人員不要認為外觀綠色就沒受損，更要加快勘查確認速度，以利復耕。

朴子市農會小組長張清洝、縣議員蔡鼎三及朴子市民代表王文賀今天請市公所建設課長王耀燦到場瞭解，發現空心菜挖起後根部爛臭難聞。蔡鼎三說，如果用目視或空拍，這裡的空心菜是綠色，看似沒有受損，但其實根部腐爛嚴重，請公所及縣府要瞭解實情；王耀燦觀察發現確實有受損情形，表示會依實際情形報災損。

縣府農業處農務科長李秋瑩說，空心菜耐水淹，每區域淹水受損情形不同，還需公所人員確認；農業處長許彰敏說，已請公所勘災人員加速，也請農友拍照留下記錄，減少審核爭議，以從寬、從簡原則，儘速讓農民獲得補助。