「使用者付費」受年輕爸媽支持 月餅親子DIY額滿

小朋友認真做月餅模樣超卡哇伊。（記者陳鳳麗攝）

2018-09-01 17:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮今天有2場月餅親子DIY活動，主辦的草鞋墩教育基金會力推「使用者付費」，參加者須自付部分費用，基金會原擔心會因而減少參加意願，但一報名就額滿，小朋友學揉餅皮和包餡，再用傳統餅模將月餅成型，看到自己做的月餅烤好都發出歡呼聲。

農曆七月進入尾聲，中秋活動提前展開，草鞋墩教育基金會與在地的石川乳酪合辦中秋月餅親子DIY活動，今天一連2場由石川乳酪提供手作教室讓親子同來體驗。基金會榮譽董事林永鴻，化身烘焙師傅與專業的師傅一起指導小朋友如何做港式月餅，第一場還有些生疏，第二場即很有老師傅架勢，他笑說：「還好沒漏氣，不然小朋友會以為林師父功夫不好！」。

準備中秋節前連辦10場月餅親子DIY活動，今天首次辦2場均額滿，該會董事楊玉平說，基金會大力推廣「使用者付費」、「無紙化」觀念，原本擔心大家接受度不高，想不到網路報名都半小時就額滿，付費觀念也獲家長認同，真的很開心。

石川乳酪為小朋友每人準備一套烘焙專業衣帽，化身小烘焙師的小朋友可愛指數爆表。而由於參加的小朋友年紀偏小，港式月餅DIY活動只讓小朋友餅皮包餡和印模成型，最後進烤箱烘烤，當熱騰騰的月餅出爐時，看到自己親手做的月餅小朋友歡呼聲四起。