老車排氣標準加嚴說明會 李應元、貨運業者交鋒

老車車主直接走到環保署長李應元（右）面前，表達自身訴求。（記者林敬倫攝）

2018-09-01 16:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］環保署修正的空污法，針對10年以上老舊車輛排氣檢驗將嚴加管理，卻引發以老車維生的貨運業者強烈反彈，今立委陳歐珀邀請環保署長李應元到宜蘭縣議會召開說明會，貨運業者喊出「李應元下台、空污法退回原點！」的口號；李應元表示，還有1年4個月新法才會正式實施，會持續加強與民眾溝通，消弭爭議。

環保署修正空污法，將加嚴出廠10年以上車輛排放標準，並設置空品維護區限制移動污染源進出，引起全台老舊車輛車主反彈，尤其是多使用老車維生的貨運業者，反彈更為強烈，老車在全台各地集結抗議，今陳歐珀邀請李應元到宜蘭縣議會召開說明會，約70名老車車主到場，並在場外拉起「環保鼠長！」「空污法殘害，全民剩骨骸」等抗議布條。

李應元因雪隧塞車，遲到約半小時到場，他向現場民眾說明時，不時遭到車主們大聲嗆聲，車主們高喊「老車無罪，退回原點」等口號，打斷發言，李應元則回擊「尊重民主」制度，要求車主們尊重他發言，要表達訴求依規定登記，雙方不斷隔空交火；李姓車主說，環保署沒與民眾溝通、對話，就修正空污法，配套也沒做好，讓許多貨運也者吃不好也睡不好。

李姓車主指出，許多貨運司機，一台車買500至600萬元，車貸還在繳，因新的空污法要上路，車價直直落，根本賣不出去，環保署的作法，根本是直接剝奪民眾的財產，他們要求，環保署長李應元下台，讓空污法退回原點，並取消設置空品維護區，限制移動污染源。

黃姓車主指出，環保署要維護空氣品質，是很好的思維，但維護空氣品質，不只是老車主們的責任，工廠等固定式污染源，也應該受到管制，環保署不該雙重標準。

李應元表示，還有1年4個月，新法才會正式實施，很感謝車主們把心聲都說出來，這樣環保署才有辦法一項一項得好好處理，讓修法更為完善，並做好相關的補助配套，符合車主們的心聲與需求，他也強調，新的空污法也有針對固定污染源加嚴管制，相關刑責也加重，沒有雙重標準。

陳歐珀指出，政府維護空氣品質，得到多數民眾的肯定，宜蘭縣環保立縣，更加重視空氣品質的維護，但是車主們的生計，他也很重視，車主的任何需求，都可以向他反應，他會協助處理。