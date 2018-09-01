昔抗議今搶訂 壯圍生命紀念館塔位開放登記

2018-09-01 13:33

［記者林敬倫／宜蘭報導］壯圍生命紀念館（壯圍第2納骨塔）塔位今開放登記，過去壯圍鄉公所興建紀念館的過程中，引發館址附近居民強烈反彈，過程並不順利，但完工啟用後，卻吸引大批人潮排隊登記塔位，今昔對比相當有趣；壯圍鄉長簡文魁說，做對的事就要堅持，會繼續提供鄉民最好的服務。

壯圍鄉原有的第1納骨塔（懷恩堂）因塔位飽和，鄉公所2011年開始籌畫興建生命紀念館，卻因附近居民強烈反彈，甚至有工程機具遭到抗議民眾阻擋，讓工程遲遲無法順利動工，經鄉公所與地方溝通生命紀後，同意給予回饋，風波才得以平息，讓工程於2016年順利開工。

生命紀念館共有6936個塔位，興建總經費高達1億1500萬元，總樓地板面積達867坪，工期約2年6個月，今年8月順利完工，今啟用後，鄉公所先開放民眾登記塔位，消息傳出，反應熱烈，有民眾昨天下午就到紀念館大門排隊登記，隊伍大排長龍。

簡文魁指出，鄉公所相當重視生命紀念館服務品質，設備也採高標準，希望方便追思念祖，祖先也住得舒適，塔位開放登記預定後，最快19日就可以開放民眾辦理入塔手續。

「做對的事就是要堅持!」簡文魁表示，未來如果紀念館塔位滿了，鄉公所會評估將公墓遷葬，興建納骨塔的可行性，但他任期所剩不多，是否要做，交給新任鄉長決定，他感謝民眾對鄉公所的支持。

縣府民政處長黃玲娜指出，台灣地狹人稠，傳統入土為安的觀念，已經慢慢的轉變，火化漸漸被大眾接受，光宜蘭縣火化的比率就高達90%，讓納骨塔的市場需求大增，這也是生命紀念館開放登記後，會大排長龍的主因。