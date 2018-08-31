沒性經驗羞上婦產科 29歲粉領族解尿困難硬撐5年

2018-08-31 23:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名29歲粉領族解尿困難5年，因無性經驗覺得看婦產科醫師很害羞一直未就醫，今年更惡化，頻尿又尿得慢，每10分鐘跑廁所，而且聽到水聲就有尿 意，最後也丟了工作，就醫才發現是尿道狹窄所致；另一名80歲阿嬤也是嚴重頻尿，一天要跑幾10次廁所，坐立難安很疼痛，是子宮脫垂引起解尿困難。

茂盛醫院婦女泌尿科主任謝卿宏指出，婦女解尿困難致病原因很多，包括老化、手術和子宮脫垂、膀胱腫瘤或結石等問題造成，許多婦女卻羞於就醫，他強調，解尿困難不會自己好，只會愈來嚴重，必須及早就醫。

謝卿宏說，婦女正常排尿約每2、3小時如廁，每次尿量至少350 c.c.，這名黃姓粉領族每10分就要如廁，解尿時尿流小且慢，要用全身力氣擠尿，尿量卻很少，有時只有46c.c.卻要尿上3分鐘，也尿不乾淨，聽到水聲就有尿意，跑到廁所又來不及，嚴重頻尿，晚上也一直跑廁所，無法成眠，最後也失業了。

這名患者檢查發現膀胱頸可能長期發炎刺激，長出瘜肉，也造成尿道狹窄，切除瘜肉後，要再接受9次尿道擴張治療才能完成療程，目前已做3次，解尿已經大幅改善，也找到新工作了。

另一名81歲的彭姓阿嬤也長期頻尿，白天晚上一直跑廁所，都覺得解不乾淨、膀胱還是脹脹的，今年症狀加重，陰道感覺有垂墜感和凸出物，痛個不停，連躺著也很難過，覺得「比生孩子還痛苦！」就醫才現是中重度的子宮脫垂，子宮掉出陰道，連膀胱也一起掉下折到，而疼痛不已，接受復位手術後恢復正常，解尿和疼痛問題都一併消失。

謝卿宏提醒，如果出現尿流細小、解尿速度慢、解尿量不多、尿解不乾淨、須用力解尿、頻尿、尿失禁等問題，應盡早就醫。