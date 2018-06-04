醫病》婦人頻尿夜不成眠 原來是解尿障礙肇禍

王國華（右）指出，透過尿路動力學檢查，可幫忙找出頻尿原因。（圖由澄清醫院提供）

2018-06-04 15:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一位58歲婦女2年多來一晚要上廁所5、6次，深受夜間頻尿之苦，夜不成眠下甚至掛身心科，澄清醫院中港院區婦女泌尿研究中心主任王國華，以尿路動力學精密儀器檢查後，找到原因，婦人因尿道括約肌在解尿的當下，無法適度的放鬆導致「解尿障礙」，以致頻尿、夜尿問題，經藥物治療2週後，婦人終於能一覺到天亮。

王國華說，婦人2年因頻尿問題看了婦科、泌尿科、大腸直腸外科、免疫風濕科和神經內科，卻都未能檢查出原因，因長期夜不成眠，甚至看了身心科，卻始終未能改善。

因嚴重失眠、手抖，一次到中港澄清醫院求醫，自述夜間頻尿的老毛病後，王國華協助進行尿路動力學檢查，發現婦女夜間頻尿的原因是來自尿道括約肌在解尿的當下，無法適度的放鬆，造成膀胱儲存尿液和排空的機制出問題，以致產生解尿不順暢情況。

王國華說，因每次排尿均排不乾淨，膀胱很快就滿了，婦人有「解尿障礙」以致甚至一夜頻尿5、6次，影響正常睡眠。

在找到原因後，王國華指出，婦人經藥物搭配復健2週後，目前夜間解尿情況改善到1到2次，甚至能重溫一覺到天亮的幸福感，不再有失眠的痛苦，回診時開心直說「黑白的人生又變成彩色了」。

王國華強調，不少婦女其實有頻尿問，但很多人誤為以是尿道感染所致，未能對症下藥，甚至有人誤以為是老化造成，雖頻尿造成生活困擾也多半隱忍，他說，排尿是膀胱儲存和排空的微妙機制，又與尿道括約肌的協調有關，建議可接受尿路動力學檢查，是診斷婦女下泌尿功能障礙的利器，檢查均有健保給付，經由醫師親自測量及判讀膀胱、尿道及尿道括約肌之間的協調及變化，並能精確診斷排尿障礙的原因，進而對症治療。