醫病》每5分鐘跑1次廁所 小學生因壓力導致頻尿！

許多小孩變換環境難免會有壓力，當發現有頻尿情況，在確認非疾病引起後，家長或老師應該保持平常心，不要過度反應或是責難孩子。示意圖。（路透檔案照）

2017-09-19 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕現在適逢開學季，大人有壓力，而小孩並非沒有壓力，只是隱藏。小孩隱藏的壓力會造成「兒童日間頻尿症」，讓小孩平均每5到10分鐘就跑一次廁所，嚴重影響日常生活，常常令家長頭痛。

據《華人健康網》報導，有名小學一年級的新生，被父母帶至小兒科診所，表示最近的1個星期常常5到10分鐘就去廁所，但排尿一切正常，沒有奇怪的異狀。怪異的是，頻尿的情形只發生在白天，晚上回家後看電視、專注玩樂時，頻尿的情形會稍微好一些，睡覺時也不會爬起來上廁所或尿床。

書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，經過檢查後發現孩童一切正常，因此診斷為「兒童日間頻尿症」（Pollakiuria）。這並非疾病，只是功能性問題，通常2至3個月內會緩解。如此症狀常發生於學齡兒童，3到14歲都有可能發生，高峰為4至6歲。

兒童日間頻尿症是指已經完成小便訓練的兒童，排尿的情形都正常，但排尿的量皆為少量且尿尿的頻率已經影響到生活作息，白天大約10到15分鐘排尿一次，其中約有4分之1的患者在夜間也有頻尿的情形，但不會像白天如此頻繁。

目前研究指出，兒童日間頻尿症的引發原因尚不明確，但與生活壓力高度相關，包括環境轉變、考試壓力、同儕人際關係、父母吵架或離異、親人過世，或媽媽剛生寶寶等都有可能誘發，也有可能與神經泌尿系統尚未成熟、高尿鈣，或寄生蟲感染相關。

治療兒童日間頻尿症時，會讓孩童適度進行排尿練習，並不會讓孩童一有尿意就去解尿。另外，化解孩童的壓力點與控管孩童飲食相當重要，平常飲食減少食用草酸鹽食物、酸性飲料或刺激性食物飲料，也有助於排尿習慣的改善。

戴季珊呼籲，兒童日間頻尿症一旦發生，在確認非疾病引起後，老師或家長都應保持平常心，切勿過度責難孩子，以免情況更加嚴重，就需帶小孩去小兒科門診檢查。

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小一新生每5分鐘跑廁所 壓力釀日間頻尿症