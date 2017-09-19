醫訊》一次就成功 北醫大推行動戒菸APP

2017-09-19 18:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕為協助癮君子有效戒菸，台北醫學大學醫學資訊研究所外籍教授雪必兒（Shabbir Syed Abdul）率領北醫大研究團隊，從今年9月起，從戒菸門診招收100名癮君子為受試對象，發展適合國人的行動戒菸APP，客製化幫助癮君子成功戒菸。

「吸菸容易，戒菸難」是許多癮君子的共同心聲，根據統計，高達8成戒菸者半年後會再度成為「癮君子」。為了讓台灣的戒菸成功率20%提高到40%，今年取得台灣永久居留證「梅花卡」的雪必兒展開跨國研究。

雪必兒表示，這套戒菸APP名叫「有戒有還」，有別於傳統戒菸APP，「有戒有還」根據癮君子的個人資料、菸癮調查、激勵訊息及過去吸菸習慣調查，量身打造專屬個人的戒菸APP，它有4個功能和1個訊息提醒功能，還和google fit合作，追蹤記錄癮君子們的體能狀態，協助戒菸。

APP也會根據不同的吸菸者特性，每天傳不一樣的訊息內容。例如戒菸第1天，系統會傳「你今天剛開始戒菸，戒菸會讓你的味蕾變好，今天吃東西會特別美味！」隔幾天傳：「很多像你一樣的吸菸者常有胃食道逆流等問題，造成胸悶、胃酸逆流、飯後噁心、嘔吐、咳嗽甚至是吞嚥困難等症狀。好消息是，等你戒菸之後，這些症狀就不會發生在你身上！這段過程雖然很辛苦，但很值得！」

除了藉由每天不一樣的訊息，APP還依據受試者訂下的預計戒菸日期，幫他統計每天少抽了幾支香菸、可以省下多少錢等功能，鼓勵戒菸者撐下去。

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