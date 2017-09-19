醫病》「子宮腔內沾黏」導致不孕 子宮鏡助開懷孕大門

2017-09-19 13:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕流產後遲遲無法懷孕，原來是「子宮腔內沾黏」惹的禍，以子宮內視鏡（子宮鏡）進行子宮沾黏分離手術，可打開懷孕大門。

成大斗六分院婦產科主任白岳儒表示，29歲的林小姐曾接受流產手術，術後下腹部常發炎疼痛，月經量少；32歲湯小姐有兩個小孩，第3胎胎死腹中，進行流產手術，術後月經減少，兩人都無法懷孕，其共通的問題，都是「子宮腔內沾黏」。

白岳儒說，子宮腔沾黏的原因多樣，包括子宮內感染發炎、子宮內膜受傷、重覆性人工流產手術都是原因，甚至使用性玩具刺激過度，也可能誘發症狀，病人因為月經不來、月經少量，或是長期無法懷孕等症狀，就可能是「子宮腔內沾黏」問題。

白岳儒指出，「子宮腔內沾黏」會使子宮腔減少受精卵著床的機會，導致不孕；如果長期發炎，更會引起反覆性流產。

病患經陰道超音波檢查，發現子宮內膜呈現不規則影像及內膜厚度過薄，「子宮鏡」檢查證實是「子宮腔內沾黏」，透過子宮鏡協助子宮腔沾黏分離手術，再配合荷爾蒙治療，術後3個月正常來月經，6個月後順利懷孕。

白岳儒表示，子宮鏡可分為軟式及硬式2種，軟式子宮鏡主要作為診斷工具，執行時不需麻醉，檢查時間短、過程不會劇烈疼痛，子宮內狀況如同現場直播，可立即呈現在醫師及病人眼前；用於治療的硬式子宮鏡則需麻醉，目視下醫師可執行沾黏去除，手術時間短，幾乎沒有傷口，術後也不需住院，當天即可回家休養，迅速恢復正常生活。