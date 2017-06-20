醫病》不是拉K才會頻尿 膀胱過動症惹禍

2017-06-20 15:55

〔記者何宗翰／烏日報導〕61歲林姓男子每天晚上頻尿連連，連外出開車開到一半，都會被尿意逼停在路邊小便，甚至曾經尿在褲子上，害得他不敢出遠門旅遊，就診發現患有膀胱過動症，膀胱處於過度敏感狀態，儲尿量才50cc也會產生尿意，經生活型態的調整及藥物治療，目前膀胱過動狀態已獲得改善。

烏日林新醫院碎石中心主任、泌尿科醫師林德祺表示，膀胱過動症好發於中老年人，60到70歲的老年人平均每4人就有1人有膀胱過動症，青壯年族群則平均每8人就有1人，最明顯的症狀為病態、不正常的急性頻尿，甚至出現急迫性尿失禁。

林德祺解釋，正常人的膀胱儲尿量約400cc到500cc，約到300cc到400cc時才會出現尿意，超過這個量才會開始覺得尿急，但對於膀胱過動症的患者，膀胱處於過度敏感，或膀胱逼尿肌產生強烈收縮，當儲尿量才50cc到100cc就會產生尿意，再超過一些就急著找廁所。

林德祺醫師指出，抑制膀胱的功能主要是由腦部在控制，若是有中風、脊椎受傷、攝護腺肥大、糖尿病造成的神經病以及大腦、神經老化失調，皆會較容易罹患膀胱過動症。生活型態的調整上，患者可訓練膀胱的忍尿能力，拉長排尿的間隔時間，適度減少喝水量，避免刺激性食物及利尿食物，如冬瓜、白蘿蔔、薏仁等，身材過胖也建議瘦身減重。

藥物治療方面，一種是抑制膀胱過度收縮的藥，抑制膀胱的副交感神經，另一種作用在膀胱的交感神經，主動促進膀胱放鬆，對於藥物治療失敗，或腦部脊椎損傷導致的複雜性膀胱過動症病患，可利用膀胱肉毒桿菌素注射，用膀胱鏡把肉毒桿菌素打在膀胱的肌肉裡，阻斷神經傳導，可以大幅度改善頻尿、尿急甚至尿失禁的症狀。