未婚櫃姊5分鐘就尿急 竟是子宮脫垂作祟

2017-06-23 17:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕子宮脫垂不是媽媽的專利，一名55歲擔任櫃姊的未婚婦人未生育，4年前出現頻尿，每5分鐘就尿急如廁，一天解尿百次，無法再工作，四處求醫曾被認為罹患精神疾病或膀胱過動症，最後發現是罹患中重度子宮脫垂，壓迫膀胱也造成間質性膀胱炎。

中年婦女有頻尿問題達3成，茂盛醫院婦女泌尿科主任、前台灣婦產科學會理事長謝卿宏今表示，頻尿原因多，包括陰道炎、泌尿道感染、疾病、膀胱不明原因萎縮，而最容易被忽略就是子宮脫垂，主要與懷孕生產多次、年齡老化、負重工作、慢性便秘有關，常見於中老年婦女，年輕女性也會發生。

謝卿宏指出，子宮脫垂原因很多，也與遺傳、肥胖、糖尿病、骨盆底受傷相關，但這名婦人未婚也未生育，懷疑與體質有關，罹患子宮脫垂已經到中重度，壓迫到膀胱，也造成膀胱纖維化變間質性膀胱炎，導致日尿百次，連晚上也如廁7、8次，非常痛苦。

婦人今年初接受謝卿宏新式腹腔鏡子宮懸吊手術，利用不可吸收的縫線經腹膜下沿著圓韌帶，將子宮懸吊固定在腹壁，並進行膀胱擴大術，術後做復健膀胱運動，現在症狀大幅改善，每次排尿量也幾乎恢復正常。

膀胱緊貼子宮，子宮有任何疾病常會侵犯或影響到膀胱和尿道的功能，謝卿宏提醒，頻尿婦女若在站立、走路、運動時較易出現尿意、下午會腹悶、下墜感，可能是子宮脫垂引起要注意，如不理會除了影響膀胱功能，也可能會泌尿道感染、腎盂炎、腎結石等。