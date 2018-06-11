醫病》頻尿是膀胱無力？ 醫師：其實是膀胱「太有力」

許多婦女有頻尿困擾，卻誤以為是「膀胱無力」，醫師提醒可能是膀胱過動，「膀胱太有力」。（記者陳建志攝）

2018-06-11 23:02

〔記者陳建志／台中報導〕許多民眾都遇過膀胱方面的困擾，有些人一個晚上甚至要起床尿3、4次，但很多人只要聽到親友頻尿、急尿或尿失禁，就說「你膀胱無力」，泌尿科醫師指出，頻尿、急尿其實是膀胱太敏感、膀胱過動所致，造成膀胱只要裝少許尿液就開始收縮，也就是「膀胱太有力」，跟「膀胱無力」無法排尿，兩者其實不一樣，若因此吃錯藥，反而讓症狀變嚴重。

亞大醫院泌尿科醫師蕭子玄指出，膀胱具有儲尿與排尿功能，其中排尿肌肉稱為逼尿肌，儲尿則是由膀胱出口，功能像是水龍頭的括約肌負責，兩者各自發揮功能讓尿液儲存在膀胱並排出，只要其中一個環節出問題，就會出現排尿障礙。

蕭子玄指出，臨床上頻尿和尿失禁，通常是尿路感染、膀胱過動症、攝護腺肥大等原因造成，其中尿路感染因膀胱、尿道，甚至生殖器發炎，會讓尿路黏膜變得敏感而頻尿，男性攝護腺肥大也會使尿道和膀胱被壓迫，增加上廁所頻率，至於膀胱過動症的患者，則是尿意急又快，一個晚上甚至要起床上3、4次，嚴重影響睡眠。

蕭子玄指出，真正的膀胱無力是指膀胱無法收縮排尿，「膀胱就像塑膠袋一樣」，常見原因包括糖尿病或長期膀胱出口阻塞的患者，導致逼尿肌無力，患者會因此解不出小便，而導致尿滯留，嚴重的還需要導尿。

至於有些婦女在生產過後，出現稍微用力就滲尿的狀況，一般稱為「應力性尿失禁」，主要是生產及產程中造成的骨盆腔底肌肉傷害，一般會先以物理治療和藥物協助，若情況嚴重才會考慮手術治療。

蕭子玄強調，排尿功能異常造成的原因很多種，民眾不要把它都當成「膀胱無力」，否則可能因膀胱過動頻尿，卻誤吃促進膀胱收縮的藥物，反讓病情加重尿更多次，至於攝護腺肥大的問題，除藉由藥物治療，若效果不佳還可進行微創手術，膀胱過動近來除口服藥物，也可以肉毒桿菌毒素注射療法治療，找出病因對症下藥才能早日恢復正常生活。