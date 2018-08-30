台南農漁民注意！災損救助申請至9/4 快到公所申報

2018-08-30 22:58

［記者王涵平／台南報導］豪雨造成台南市農漁畜災損逾億，台南市農業局提醒，台南市已公告為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，救助申請至9月4日截止，呼籲農漁民儘速向受災地區公所提出申請。

農業局說，這次豪雨造成的農業災情相當嚴重，目前仍持續彙整各區公所查報的災損，以畜產最為嚴重，迄今已有151場（其中1場僅為設備損壞）畜牧場災損，金額為6500多萬元，主要為淹水造成畜禽動物死亡損失，計6408多萬元，其他設施損失則為50萬。

其次為漁業，目前有14區包括官田、六甲、佳里、將軍、七股、下營、學甲、北門、安南、麻豆、中西、新市、西港及安定提報養殖魚塭災損，受害面積計1400多公頃，主要因淹水造成虱目魚、吳郭魚、石斑、鱸魚、泥鰍、白蝦及烏魚等養殖魚類流失。

農作物損失目前約1700多萬元，包括文旦柚受害面積70餘公頃、金額280多萬元，西瓜近80公頃、金額240多萬元；另外，木瓜、洋香瓜、蘭花、蘆筍等損失金額都超過百萬元。

農業局說，農業天然災害救助部分，將依災情統計及現場勘查結果評估損失嚴重，由農委會公告，辦理現金救助及低利貸款地區。農田受災救助為農田遭受水災致流失及沖積砂土埋沒而無法耕種者，每戶農田受災面積應達0.05公頃以上；流失每公頃最高發給10萬元，埋沒每公頃最高發給5萬元。

魚塭受災救助，係指魚塭遭受水災致流失、埋沒或塭堤崩塌，無法養殖者，埋沒面積應達0.05公頃以上，塭堤崩塌應達6立方公尺以上；流失每公頃最高發給10萬元，埋沒每公頃最高發給5萬元，塭堤崩塌每立方公尺最高發給300元。但塭堤崩塌者每戶最高以2萬5000元為限。