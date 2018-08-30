大雅小麥麵食文化節 9月1日登場！

大雅區小麥麵食文化節9月1日登場！（記者歐素美攝）

2018-08-30 16:32

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區小麥麵食文化節，將於9月1日上午9點至下午4點在大雅區天壽宮前廣場舉行！大雅區公所今年特別邀請日本蕎麥大師現場揉麵製作蕎麥麵，並將免費提供50碗供民眾享用，現場並有在地青農組成的農夫市集販售各式農特產品，還有在地社團精彩表演，宛如大型園遊會，區長林華彬邀請民眾一起前往同樂。

「大雅區小麥麵食文化節」記者會，今天在大雅區公所前舉行，區公所邀請來賓將寫有「麥鄉農夫市集」、「好禮大fun送」、「小麥創藝DIY」、「麥根小學堂」、「麥香迎賓禮」、「藝展麥香達人秀」等活動內容的花瓣，插到「麥香花博」的立牌上，為「大雅區小麥麵食文化節」揭幕，也象徵台中世界花博試營運正式開跑。

大雅區長林華彬表示，大雅是小麥之鄉，為發揚小麥文化、活絡休閒農業，推展觀光，區公所今年已向農委會申請劃設「麥鄉休閒農業區」，農委會並於日前派員實地訪視，一旦獲得中央核定，農地將不再只限於農用，一部分可作為經營農場、民宿及餐廳等使用，以透過行銷大雅小麥，實際嘉惠在地農友，共創榮景。

今年大雅區小麥麵食文化節內容豐富，除有在地特色麥鄉農夫市集、文創市集攤位外，並特別邀請日本洞蕎麥大師大洞敦史現場表演手作蕎麥麵，並將現場煮食50碗蕎麥麵免費提供民眾品嚐；麥根小學堂則是透過闖關遊戲，讓大小朋友透過做中學認識小麥文化。

現場並有在地20個社團的精彩表演，還有摸彩活動，獎品包括55吋液晶電視、雙門冰箱、洗衣機、電烤箱等好禮。