竹市老人免費健康檢查 8千多個名額可電話預約

新竹市府社會處今指出，轄內長者免費健康檢查服務將於9月3日開放電話預約，今年市府和九間醫療院所合作，提供8237個名額。（記者王駿杰攝）

2018-08-30 12:01

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府社會處今指出，轄內長者免費健康檢查服務將於9月3日開放電話預約，今年市府和九間醫療院所合作，提供8237個名額，期盼能夠過健康把關，讓長輩們都能呷百二。

社會處長李季縈指出，凡設籍於竹市，今年滿65歲以上年長者（42年12月31日前）即可參加免費健康檢查，自9月3日起至14日止，可辦理健檢電話預約，本次檢查項目包括糞便常規檢查、胸部X光攝影、心電圖、肝癌篩檢、大腸癌篩檢、尿酸檢查、量腰圍及失智症早期篩檢等8大項，並可結合成人健檢成為整體性的保健服務。

李季縈表示，今年的長者免費健康檢查時間自9月17日到10月31日，有需要的民眾須攜帶身分證、印章及健保卡等文件前往已預約的醫療院所受檢。

本次配合的醫療院所包含臺大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院、新中興醫院、新生醫院、和平醫院、新竹國泰綜合醫院、馬偕紀念醫院新竹分院及安慎診所等。

現年69歲的莊姓老翁說，每年重陽前夕都會接到市府的賀卡，他就知道該去醫院做健康檢查，到院後不但有志工引導服務，健檢完畢還有免費餐盒可享用，透過健康檢查可讓年長者有機會瞭解自身健康狀況，透過初級檢查再經由醫師解說，可追蹤病情及早治療或轉診就醫，為身體健康把關。