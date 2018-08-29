連日雨炸恆春半島 大坪頂路重創崩成大斷崖

恆春大坪頂路崩成大斷崖。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-29 20:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮頭溝里往大坪頂聚落、大平國小後方約500公尺的斜坡路段，不堪連日豪雨沖刷，今天早上突然崩落出長40米、寬約3米的大斷崖，警方緊急架設防護設施提醒通行民眾，由於該處曾在2年前莫蘭蒂風災坍方，恆春鎮公所也與縣府會勘研究能長期強固工法。

大坪頂這處坍方路段，在28日白天僅出現邊坡龜裂現象，鎮代會副主席李建華等人曾到場勘查，沒想到經過28日夜間一陣持續強降雨後，一半路面已經完全崩塌目前通往山上聚落，僅能單線雙向通車，就怕豪雨持續不斷，崩坍狀況可能越趨惡化。

這處崩坍路段在2016年9月莫蘭蒂強颱襲擊時，曾造成100多公尺、深10幾公尺的斷崖式崩塌，當年中央及縣府耗費千萬重建，不到兩年時間又遭豪雨摧毀，當地居民也質疑當年各級民代承諾的「邊坡整治、整體修建」，為什麼脆弱地如此不堪一擊？

恆春鎮長盧玉棟勘查後指出，這處坍方路段與2年前坍方路段相鄰，當年整修的部份在這次雨災坍塌不多，多數是往前延伸的40米，已經通報屏縣府緊急會勘，希望能針對附近易崩塌路段總體檢，一次將脆落地形強固，避免每次遇雨就崩塌，讓通行的居民膽顫心驚。