醫病》腦中風治療環環相扣 不要錯過黃金治療期

2018-08-29 16:52

〔記者詹士弘／雲林報導〕「我這兩三天一直覺得右邊的手腳都比較沒力，是不是中風了？」、「我早上起來血壓很高，講話都不清楚，等了很久才看到你」、「我早上就覺得頭暈，想說去睡一下會不會比較好，結果更嚴重了，怎麼辦？」 門診的時候聽到這樣的描述，醫師都會暗暗扼腕，代表可能已錯過黃金治療期。

台大醫院雲林分院神經部醫師方楨文表示，中風有缺血與出血兩種，缺血性腦中風在台灣佔大宗，是指人的血管中因為各種原因出現血栓，阻塞了腦部的血流，腦細胞得不到血液氧氣而壞死， 所以腦中風的治療好壞在症狀發生後幾個小時裡就大致底定，而這其中每一分鐘都很重要。

神經部主任饒敦表示，腦中風既是血管堵塞，就要盡快將血管打通，恢復血流，最常用的方法是從血管裡施打血栓溶解劑，然而這是一把兩面刃。如果在中風症狀出現後三小時內給予治療，就有機會可以打通血管，且出血的機率不高，但如果超過三小時，出血的機率就會大幅增加。另一種方法是使用微細的管路，深入腦血管把血栓取出，雖然可以拉長診治時間，同樣的也有限制。研究指出，每延遲一分鐘，就有近兩百萬個腦細胞受損。

副院長劉宏輝表示，在動脈取栓術逐漸普及的時刻，腦中風的治療從「黃金三小時」進步到「黃金六小時」 或「黃金二十四小時」 ，呼籲民眾應該要更加注意腦中風的症狀，並提高警覺，在第一時間處理，才能保護好自己的大腦，將中風的傷害減到最低。

患者需要能夠察覺腦中風的可能症狀，並清楚「中風要快速處理」觀念，盡速前往醫療院所的急診尋求協助。如果懷著「等一下看看會不會比較好」的心思，很可能延誤病情，錯過分秒必爭的寶貴治療時間。