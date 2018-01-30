臨‧微‧不‧亂 把握腦中風黃金救援

2018-01-30

記者林惠琴／台北報導

近期天氣變化大，腦中風發生機會也提高，醫師提醒，民眾可掌握「臨微不亂」原則，注意若出現「臨」時手腳軟、「微」笑也困難、講話「不」清楚等情形，必須別「亂」快送醫，以把握黃金3小時，降低失能與死亡風險！

台灣神經學學會理事長王署君表示，腦中風主因為腦部血流受阻，造成神經性缺損或腦部缺氧、缺血，引發暫時性或永久性腦功能異常，可分為缺血性、出血性；臨床研究發現，高達8成患者均屬於缺血性腦中風。

台灣腦中風病友協會理事長胡朝榮指出，國家神經疾病及腦中風協會研究顯示，缺血性腦中風患者若在發病3小時內送醫治療，可增加康復機會或僅受輕微失能影響。

不過，多數民眾未能在腦中風發生3小時內送醫治療，主要是因無法立即判斷腦中風徵兆，經常被誤以為只是一時勞累、身體不適，休息一下就好了，因此錯過救援時間。

醫師建議，民眾可掌握「臨微不亂」原則，包含「臨」時手腳軟，請患者雙手平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來或無法舉起；「微」笑也困難，患者微笑時的面部表情，兩邊是否對稱；講話「不」清楚，請患者讀一句話、檢視是否清晰且完整；以及別「亂」快送醫，即出現上述任一症狀，要明確記下發作時間，立刻撥打119送醫急救。