醫病》婦人單手難舉杯 送醫診斷竟是腦中風

羅東博愛醫院神經內科醫師曾弘斌。（記者張議晨翻攝）

2017-11-27 12:08

〔記者張議晨／宜蘭報導〕手腳無力，連抬腿、舉手都困難，很可能就是「腦中風」！宜蘭宋姓婦人，向來熱愛參加社區活動，某天家人觀察到她不喝水，仔細詢問竟是雙手無力舉杯，家人驚覺不對勁趕緊送醫，確診為「腦中風」。醫師提醒，手腳無力、講話模糊不清，都有可能患上腦中風，應提早送醫急救。

羅東博愛醫院舉辦「腦中風病友座談會」，邀請放射診斷科醫師薛懷正、神經內科主任曾弘斌及復健師、營養師、護理師等列席，為民眾解惑。

羅東博愛醫院神經內科主任曾弘斌指出，腦中風也就是俗稱的中風，常見發生原因包含動脈硬化、阻塞，與年齡、性別及體質息息相關；尤其有三高、吸菸、喝酒等習慣的民眾，中風風險又比一般人高出數倍。

曾弘斌直言，中風幾乎沒有預警機會，一般民眾認為常常頭暈可能為中風前兆，但頭暈成因很多，很難分辨，因此，臨床上許多中風患者，是突然發病，例如四肢半邊無力，等於「說來就來」。

他解釋，中風原因與生活息息相關，舉例來說，同樣60歲者，高血壓每增加20毫米汞柱，中風機率就加倍，若有吸菸、喝酒習慣，則發生機率更高。而近幾日天氣變化忽冷忽熱，也增加許多中風發病機會。

座談會上，宋姓婦人兒子也現身分享，他說，他媽媽原本樂觀開朗，社區活動幾乎場場參加，但後來變得不愛出門，某天他觀察媽媽動作，卻發現她整天不喝水，詢問之下，她才透露左手無力舉杯，趕緊將她送醫，診斷後才知道原來是患上「腦中風」。

曾弘斌指出，單側肢體無力為中風常見症狀，若民眾家人嘴巴歪斜、四肢無力，說話聲音模糊、困難，中風機率已達七成，應立即送醫，若能搶在黃金3小時內急救，很大機率能夠復原。