助寒士渡中秋 人安發放就業包

2018-08-29 14:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕再過不到1個月就是中秋節，為讓寒士也有過節的感覺，同時給予他們鼓勵，人安基金會今天在萬華平安站發放「就業包」，讓他們能夠在佳節把自己打理更好，以不同面貌再去就業、接觸社會，人安並呼籲民眾慷慨解囊，透過認養就業包助寒士一臂之力。

根據人安基金會調查發現，寒士人數仍然持續增加中，而今年上半年主動至各地平安站求助工作寒士共154位，經輔導轉介後有工作者132位，其中25位已可自立回歸社會，脫貧率有18.94%。另外有107位雖有工作，但收入不穩定，尚需人安輔導，也盼社會大眾拉他們一把。

而萬華就業服務台的數據指出，從去年1月至今年7月，萬華地區寒士至就服台求助，工作媒合成功比例最高的行業為家事服務（清潔），次高為餐飲業，保全為第三，其他多為臨時工。就服台專員今天也至現場分享求職小撇步，希望他們求職更順利。

人安基金會表示，為幫助寒士順利就業，今年將於9/17至9/21在全台19處平安站辦理「寒士慶中秋」活動，預計邀請5200位寒士參加，除發放應節禮品外，更加上寒士就業包，內容包括腰包、衣服、內褲、毛巾、香皂、牙膏牙刷、刮鬍刀等，讓他們可以打理自己，求職順利。同時也號召大眾共襄善舉，用行動支持600元就業包，加入扶持寒士行列。