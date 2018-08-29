中國大量垃圾海漂而來 金門海岸慘遭保麗龍淹沒...

金門海岸線出現驚人的中國海漂垃圾，大量保麗龍在沿海堆積，儼然成一條垃圾河。（中央社）

2018-08-29 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕金門海岸線時常出現驚人的海漂垃圾，大量保麗龍在沿海堆積，儼然成一條垃圾河，金門縣府指出，中國福建沿岸箱網養殖使用大量保麗龍常隨海流漂來，嚴重破壞金門生態景觀，希望能與中國相關單位協商，落實管制。

據《中央社》報導，金門東北角海岸近日驚見大量的海漂垃圾、保麗龍，在海岸邊堆積如山，嚴重破壞環境，金門縣環保局局長蔡其雍昨（28日）會同金門國家公園管理處副處長蘇承基和金沙鎮清潔隊長呂國財等相關人員到金門東北角海岸勘查，同時派員清理，期盼以最快速度恢復原有景觀。

蔡其雍指出，中國福建省及廈門市沿岸的養蚵業使用大量保麗龍，保麗龍經常隨著海流和風向漂到金門海岸，這種狀況在大雨或颱風後尤劇，不僅破壞金門海岸環境整潔及景觀，更影響民眾生活品質。

除了擬在河口處設置攔截設施，避免東北季風及大潮時再次刮起大量海漂垃圾外，也希望從源頭落實管制，金門縣政府透過交流活動，與中國多次協商，盼能加強污染管制措施，推動金廈海域海漂垃圾治理方案，也多次提案建請中央重視及納入這項議題，還金廈海域一個清潔。