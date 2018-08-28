高雄農林漁牧損4千多萬元 市府釋出野蓮

芭樂田泡水損失慘重。（記者陳文嬋攝）

2018-08-28 23:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕連續兩波豪雨影響，高市農林漁牧業損失4千多萬元，其中農損1千多萬元，以芭樂受損最嚴重，梓官蔬菜專區已6天無菜可收，農業局考量葉菜因雨受損，釋出在地特產美濃野蓮，提供穩定蔬菜選擇。

高市受熱帶低壓、西南氣流影響，造成農林漁牧業損失4148萬元，其中農業損失1067萬8千元，被害面積共672公頃，主要受害農作物為芭樂，被害面積224公頃，其次棗子被害面積101公頃。

值得一提的是，高市全年葉菜類種植面積約830公頃，年產量約1萬8千噸，以梓官佔7成為主要產區，今年夏季種植面積近50公頃，豪雨前未採收的葉菜類與青蔥種植面積為26公頃，823豪雨受損面積21公頃，梓官蔬菜專區迄今已6天無菜可收，主要受害農作物為青蔥、不結球白菜、蕹菜。

農業局除了辦理農業天然災害現金救助，更考量葉菜類因豪雨受損，協調美濃區農會與加洲果菜運銷合作社，擴大釋出美濃野蓮到全國各大連鎖超市通路，提供民眾在夏季豪雨期間，能夠有穩定的蔬菜選擇，也穩定高雄果菜批發市場的蔬菜交易價格。

梓官農會推廣部主任蔣進叁表示，每日進貨蔬菜量12噸，連續兩波豪雨重創，已6天未進貨，由於中元節剛過，隨著學校開學及供應國軍用餐，葉菜類進貨量從7噸降為2至3噸，將以根莖葉彌補不足，由於下雨無法復耕，將待天氣好轉，約20天供貨恢復穩定。