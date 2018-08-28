沙包擋車「造浪」應急 小村居民盼裝「擋水神器」

南州萬華村遇雨又淹水。（記者陳彥廷攝）

2018-08-28 20:45

［記者陳彥廷／屏東報導］這波大雨在屏東降下大雨，但傳統遇雨易發生災情的村落如佳冬羌園、新園鹽埔等躲過雨災，卻仍有不少傳統災區的排水工程「因雨現形」，其中被居民稱為「蟬蜍灑尿就淹水」的南州鄉萬華村，災情依舊，災民只能拿沙包應急。

被網友戲稱「擋水神器」的擋水閘門，其實在八八風災後早在林邊、佳冬等地已透過補助後裝設且相當盛行，但緊臨林邊的南州萬華村未裝擋水閘門的人不少，只能透過沙包應急擋水。

「越晚水漲越高！」全台降雨最多的新園鄉水已消退，居民抱怨，說到屏東淹水，以往都只想到林邊及佳冬，但這幾年林邊水患逐漸減少，與林邊鄉1線之隔的南州鄉萬華村卻仍是下雨易淹，這波降雨積水昨晚又開始漲起來，且還是越夜漲越高。

南州萬華村可說是附近地區地勢最低的村落，居民更相傳為「蟬蜍撒尿就淹水」，就是因為排水不良下雨就淹，投訴者指出，這個地方排水很糟，每到下雨居民就擔心受怕，因為不知道何時水會漲入民宅，尤其今天其它地方水開始退了，南州卻是越漲越高。

萬華和緊臨的林邊鎮安村可說是下雨後的淹水熱點，目前縣政府正在進行整治連通兩村的函仔口橋上下游，盼能解決水患。居民並呼籲車輛行請放慢車速，別「造浪」沖入民宅。