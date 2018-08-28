醫病》病菌襲腦！油漆工頭痛昏迷 竟罹患結核性腦膜炎

醫師曹世明指患者罹患結核性腦膜炎，影像檢查腦部和肺部都正常、無異狀。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-28 19:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕結核菌不只會侵襲肺部，也會侵犯腦部，致死率達5成！60歲的潘姓油漆工有糖尿病等慢性病，去年頭痛2、3個月，後來痛到頭皮發麻、無法站立工作，送急診時已經半昏迷，罹患結核性腦膜炎。

中山醫學大學附設醫院感染科醫師曹世明說，患者送醫時神智不清、無法應對，檢查腦部沒中風、腫瘤，懷疑是腦膜炎，進一步做脊椎穿刺抽脊髓液檢驗，不過，確診要2個月，抹片快篩雖無異狀，但抹片從高倍顯微鏡發現淋巴球、蛋白質大增等異狀，評估是結核性腦膜炎，住院隔天就給抗結核物治療。

患者服藥2週後清醒，1個月後出院，但仍須持續服藥1年完成療程，至今用藥8個月已經幾乎痊癒，現在與妻子到市場賣滷味，也沒任留下腦傷後遺症。

曹世明說，但另一名患者則未即時治療，早在去年就因發燒、咳嗽，篩檢為陽性，罹患肺結核，卻以痰液未檢出結核菌為由而拒絕服藥，結果頭痛數月昏迷送醫，緊急給予抗結核藥，病菌量已經很大，侵犯腦傷嚴重，昏迷至今、未清醒。

結核病的主要傳染途徑是飛沫與空氣傳染，曹世明說，肺結核與肺外結核比例為9比1，結核菌會侵襲人體各器官包括淋巴、腦部、骨頭等，一旦感染結核菌，不一定會馬上發病，可潛藏在身體，等老化或免疫力降低時發病，潛伏期可長達10年。

曹世明提醒，一旦感染結核性腦膜炎，死亡率達5成，2成5造成腦傷等後遺症，如果有不明原因的發燒、頭痛、咳嗽或咳血、體重減輕，超過2週，就要趕緊就醫，及時治療。