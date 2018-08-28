未來學測數學將分AＢ卷 讓學生依能力選考

2018-08-28 13:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕12年國教連動大考，今大學招生委員會聯合會通過新變革，111學年起的學測，數學科將從現行單科改為「數學A」、「數學B」，A比B難，讓學生不同適性發展需求自由選考，大學科系在招生時亦可做適當選擇。

招聯會表示，108新課綱上路後，12年國教的高中數學課綱將有新變化，改成必修8學分，但分A、B兩類，由學生擇一修習，如低數學需求的可選B類，高數學需求者則選A類，而為了因應適性必修選擇，大考中心也跟著改變，將111學年起的學科能力測驗中，數學科也分A、B兩卷來施測，今向招聯會提案。

招聯會說，依照提案，「數學A」考科與「數學B」考科分節施測，考生可自由選考，未來大學校系招生也可使用，依其招生規定，選擇參採考生的A、B成績。

而招聯會說，將來數學分科後，考題不同，考試時間也不同，同時也使將來學測的考科從6科增為7科，考試時間是否從現行2天延長至3天，由大考中心評估。

但招聯會強調，考生面對學測，應適性選考，因為未來不管是繁星推薦、個人申請或考試入學等招生管道，在使用學測成績上，最多只能使用4科，提醒考生先關注未來志願科系所需的科目，再適性選擇考科，不見得要全部選考。

招聯會另說，108學年度也將擴大舉辦APCS招生分組名額，APCS是「大學程式設計先修檢測」，是資訊領域科系認可的程式設計能力考試，今年獨立出新招生系統篩選，提供50名額，並招到46人，為了鼓勵適性揚才、擺脫傳統考科測驗，招聯會在108學年將推出76名額供全國招生。