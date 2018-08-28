高雄豪大雨 多處地區淹水嚴重（圖輯）

高雄市澄清路積水嚴重，有些車輛冒險通行。（記者張忠義攝）

2018-08-28 10:58

〔記者張忠義／高雄報導〕受到西南氣流影響，高雄地區整夜降下豪大雨量，許多地方積水嚴重，高雄市政府今天清晨6時12分宣布停止上班上課，不過早上有許多民眾因下雨而提早出門上班，沒有得到停班停課訊息，結果全身淋濕還遇到積水道路封閉無法通行。

高雄市深夜至今天凌晨暴雨嚴重，鼓山哈瑪星、岩鹽區、三民區、鳳山區等多處都淹水嚴重，三民區澄清路與本館路等多處都緊急封鎖雙向車輛交通，直到雨勢趨緩且積水已退，才解除雙向交通管制。

受到低壓帶及西南氣流影響，氣象局發布高雄有大雨或局部豪雨發生機率，入夜後，高市下起豪大雨，造成市區多處道路積、淹水，民眾表示大雨來的猛烈，很擔心雨一直下不停，有些地區因雨勢來得快，水退得快，但有些區沒那麼幸運，大雨不斷淹水不退，高雄人這一夜幾乎睡不好。

高市入夜後大雨來襲，多區傳出多處淹水，不少民眾將淹水災情PO網，鳳山區澄清路、文鳳路淹水，高雄哈馬星、鹽埕區一帶也嚴重積水，網友留言祈禱「雨不要再下了，淹水地區的水快快消退…大家平安」。

高雄市三民區區本和里與澄清路的寶業里滯洪池，整個池都是滿水位，也都發揮滯洪池的效能。

高雄市澄清路寶業里滯洪池發揮滯洪池功能，整個池都滿了。（記者張忠義攝）

高雄市澄清路一帶嚴重積水，許多車輛已經泡在水中動彈不得。（記者張忠義攝）

高雄市本館路積水嚴重，拉起封鎖線。（記者張忠義攝）

高雄市區嚴重積水，許多市民不知道今天停班停課，還是出門準備上班卻遇到淹水怨聲載道。（記者張忠義攝）

一夜豪雨，車輛已經泡在水中動彈不得。（記者張忠義攝）

高雄市哈馬星代天宮附近一帶積水將近膝蓋高。（記者張忠義攝）

高雄市哈馬星一帶積水嚴重。（記者張忠義攝）

高雄市澄清路雙向車道積水嚴重。（記者張忠義攝）

高雄市澄清路嚴重積水，民眾怕水淹進家中趕緊擋水。（記者張忠義攝）

高雄市區今天清晨降下豪大雨，市區嚴重積水，許多車輛已經泡在水中動彈不得。（記者張忠義攝）

高雄市區今天清晨降下豪大雨，市區嚴重積水，許多市民不知道今天停班停課，還是出門準備上班遇到淹水。（記者張忠義攝）

高雄市區今天清晨降下豪大雨，多處低窪地區積水盈尺。（記者張忠義攝）

高雄市區降下豪大雨，市區嚴重積水，鼓山區哈馬星一帶積水將近膝蓋高。（記者張忠義攝）

許多低窪地區積水盈尺，讓機車騎車面臨進退的抉擇。（記者張忠義攝）

高雄市區今天清晨降下豪大雨，市區嚴重積水，許多車輛已經泡在水中動彈不得。（記者張忠義攝）

許多低窪地區積水盈尺，輛經過都濺起水花。（記者張忠義攝）