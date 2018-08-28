中年就業碰壁 斗六就業中心教你如何打破障礙…

2018-08-28 08:52

〔記者詹士弘／雲林報導〕年輕人難找工作，中高齡年後想重返職重返職場，求職更是到處碰壁，斗六斗六就業中心運用勞動部「職場學習及再適應計畫」，提高雇主僱用意願，讓中高齡勞工有機會找到事業第二春。

46歲的阿美為照顧家庭離開職場多年，邁入中高齡後，為改善家庭經濟，必須重返職場，多次面試結果都是接到等候通知的回覆，求職屢次碰壁。

斗六就業中心業務輔導員陳惠芬表示，阿美過去沒有太多工作經驗，又是個中年人，使工作推介一直無法順利，她運用勞動部「職場學習及再適應計畫」，將阿美推介至財團法人中華科技大學附屬機構翠華會舘擔任房務員工作，其中有3個月的補助措施，以提高雇主僱用意願，也幫助阿美就業準備及職場適應，終於順利重返職場。

阿美表示，目前回到職場已一年多了，並晉升為房務組長。阿美表示多虧就業中心輔導員耐心的幫忙，讓她可以擁有一份穩定的工作，內心也覺得踏實許多。

陳惠芬說，類似阿美這樣的中高齡勞工，只要業者願意多花一些時間溝通、傳達工作任務，其實工作能力不輸正常人，工作穩定性甚至比一般人更高。中高齡屬就業弱勢者，斗六就業中心運用職場學習再適應計畫讓阿美得以適應新工作，希望她的例子能鼓勵更多人，職場上受到阻礙別灰心，可以到就業中心尋求協助，讓就業無礙。