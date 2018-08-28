高雄一夜豪大雨多處淹積水 這些路段急拉封鎖線…

中正四路（文武街至自強路口），水淹約10公分管制機車道。（記者黃良傑翻攝）

2018-08-28 08:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市下了一整夜大雨，新興、鼓山、三民等地區紛紛傳出積水災情，高雄市警局漏夜對積淹水地區戒護丶交管，不是用警車阻路，就是拉上黃色封鎖線，以防人車誤入而發生意外，或造成車輛泡水難行。

新興分局目前掌握的積淹水災情有：八德、同愛東北角，同愛街（南、北向）積水（約30公分），中正四路（文武街至自強路口）水淹約10公分管制機車道、新興區民族二路段（六合至民生路北向南機車道）最深積水至小腿處，河東、光復三街積水10餘公分丶民生路機車道積水近10公分，這些路段警方高度警戒中！

警方陸續提供淹水地區道路照片，呼籲民眾配合交管通行，高雄市政府今晨也緊急宣布停班停課，警方呼籲民眾注意水情資訊，留意警方現場交管，以策安全。

高市中正、民族路段機車道積水嚴重，警方管制警戒中。（記者黃良傑翻攝）

民生路段也積水約10公分左右。（記者黃良傑翻攝）（記者黃良傑攝）

八德、同愛東北角，同愛街（南、北向）積水約30公分，員警冒風雨拉警戒線、停警車封路交管。（記者黃良傑攝）

八德、同愛東北角，同愛街（南、北向）積水約30公分，員警冒風雨拉警戒線、停警車封路交管。（記者黃良傑攝）