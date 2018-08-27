去泰國玩更貴了！ 泰簽10月起漲到近2000元

每年逾50萬國人赴泰國旅遊，但10月起團體泰簽將漲到近2000元。（雄獅旅遊提供）

2018-08-27 18:14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕每年逾50萬國人赴泰國旅遊，如今泰簽將漲到近2000元！有旅遊業者證實，今天泰國辦事處已通知各旅行社，自10月起團體簽證費將由各代辦旅行社交由泰辦委託的外包公司受理簽證，費用將從現行的1500元再加收470元；旅遊業者不滿地表示，政府給南向國家免簽，但東南亞國家卻任意調漲簽證費，影響旅客赴泰意願，完全沒有平等互惠。

臉書粉絲專頁台灣廉價航空福利社今天指出，泰國辦事處今天通知各旅行社，自10月起團體簽證將強制各代辦旅行社一律交由泰辦處委託的私人受理簽證案件公司處理，每人將多收470元的費用；個人申請方面，若到泰國辦事處親自申請只要1200元，10月起將限縮在200個名額以內，否則就要自行前往私人受理簽證案件公司辦理，一樣是每人加收470元。

旅館商業公會全國聯合會顧問李奇嶽今證實此事，認為泰辦此舉恐衝擊旅行社操作赴泰旅遊業務。

據觀光局統計，去年我國赴泰國旅遊達55.38萬人次，泰國旅客赴台灣旅遊達29.25萬人；據觀光局最新統計，今年1到7月我國赴泰39.4萬人次，泰國旅客赴台灣旅遊約18萬人次。