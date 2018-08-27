暌違近2年 澎湖脫離限水夢魘 成功水庫自然溢洪

澎湖最大地面水庫成功水庫，已滿水位自然溢洪。（記者劉禹慶攝）

2018-08-27 13:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕暌違近2年，澎湖最大地面水庫成功水庫，終於再度自然溢洪，象徵104萬噸蓄水量的成功水庫滿水位，加上另2座東衛及興仁水庫也接近滿水位 ，年底烏崁第二海淡廠啟用後，日產4000噸淡水，澎湖徹底脫離限水夢魘。

由於去年以來，澎湖僅有一場颱風侵襲，加上今年空梅現象，一度水情告急，進入第一階段限水，觀光尖峰期28000噸用水，馬公烏崁海淡廠滿載運轉，提供每日20000噸淡水，3座地面水庫提供2000噸，其餘則由深水井及赤崁地下水庫因應，儲水量達186萬2000公噸的水庫，最慘時僅有10萬噸水。

近日熱帶低氣壓及西南氣流接力來襲，帶來可觀降雨量，根據自來水公司馬公營運處統計，截至昨日為止，測得的降雨量397毫米，3座地面水庫儲水量達154萬1千公噸，其中成功水庫已達104萬公噸滿水位，因此出現自然溢洪奇景，而東衛、興仁水庫也接近滿水位，讓原本規劃每日抽取2000噸水庫水的自來水公司，這才真正鬆了一口氣。

由於水庫水進帳上百萬噸，不僅紓解烏崁海水淡化廠滿載供水壓力，更能有效降低自來水公司營運成本，自來水公司馬公營運處主任呂錦亭表示，海淡水成本一度65元、水庫水成本一度20元，民眾繳納水費每度9元，現在澎湖本島每日用水量25000噸，海淡水供應1萬3000噸，較滿載20000噸減少7000噸，每日少虧損30餘萬元。

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