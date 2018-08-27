冒雨排隊領米 高雄五甲龍成宮7000包白米濟民破紀錄

高雄龍成宮今年發七千包白米濟民破紀錄。 （記者陳文嬋攝）

2018-08-27 07:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市五甲龍成宮拋磚引玉，發放白米濟民10年，每年中元普渡號召信徒行善，今年發放7000包白米，創下歷史新紀錄，民眾冒雨領米，現場人潮擠爆，場面熱鬧滾滾。

五甲龍成宮占地10甲，建廟歷史88年，供俸主神天上聖母，二次大戰期間美軍轟炸五甲地區，美軍飛行員Jack Kelly目睹馬祖顯靈空中，以金衣裙擺接擋炸彈，拯救當地無數居民，消息傳出聞名國際，吸引許多國外觀光客來台朝聖。

值得一提的是，五甲龍成宮是地方信仰中心，信徒超過數萬人，今年是選舉年，更是兵家必爭之地，藍綠兩黨參選人拜碼頭搶票，市長參選人陳其邁、韓國瑜均親自到廟裡上香，祈求媽祖保佑能順利當選。

廟方長達10年發放百米濟民，每年拋磚引玉號召更多人行善，逐年增加發放濟民數量，今年有200人自掏腰包，加入廟方行善行列，還有信徒還願媽祖，捐贈100萬元買米助人，大家盡一己之力，幫助在地弱勢族群，令人感動。

廟方今年除了發放低收入戶5000多人，另開放有需要民眾領米，原本預定1000人，現場人潮擠爆，廟方認為大家有需要，主動加發到1200人，累計發放數量達7000包，創下歷年來新紀錄，過去發放5公斤白米，今年加碼以斗為計算單位，每包米重達6.9公斤，民眾不畏風雨，領米大排長龍，場面熱鬧滾滾。

主委鄭振成表示，捐白米助人是好事，積功德也能消災解厄，社會上默默行善的人很多，透過廟方集結大家力量，一起幫助有需要的人，畢竟政府經費有限，社會救助條件有限制，廟方讓想行善的人，有管道回饋社會，也彌補政府救助網絡不足，帶給社會安定力量。

龍成宮副主委、鎮南里長楊三吉指出，捐百萬買米助人的企業家因向媽祖許願，如今事業成功願望實現前來還願，還有民眾身體不好，向媽祖發願助人，配合醫師用藥，身體漸入佳境，感受為善最樂。