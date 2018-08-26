網傳電動機車可涉深水？ 師傅打臉：無防泡水功能

2018-08-26 18:08

首次上稿 17:34

更新時間 18:08

〔記者王俊忠／台南報導〕822豪雨成災，台南地區有大量汽、機車泡水，汽車維修廠這兩天接到不少泡水車待修。汽、機車修理業者並說，網傳電動機車能在高水位淹水時通行，「其實不然」，事後仍會出問題，電動機車並無防泡水功能。如淹水水位在輪胎一半以上，最好不要勉強通過。

南都豐田東台南服務所人員說，這兩天就接到10輛泡水車，都是豐田品牌，水淹至儀表板到椅子高度都有，公司體恤這次受災車主，凡是豐田泡水車進廠維修一律優先處理，且維修工資與零件8折優惠；引擎ECU（電腦主機板）維修有6折優惠。

對於網傳有知名品牌電動機車騎過淹水很高的積水區，有網友說要換電動機車抗水災。但資深機車維修師傅葉俊清與汽車維修師傅王建中都說，目前市面上電動機車僅有一般防潑水功能，並無防浸泡深水的功能，包括電動馬達、模組與線路經嚴重泡水後可能短路，電動機車當下通過深水區時可能沒問題、可以行駛，但之後會出現短路、無法發動等問題。

兩位修車師傅認為，不論是燃油車或電動車遇淹水區如水位達輪胎一半以上，建議不要強行通過、最好繞道行駛。

在汽車泡水方面，王建中說，汽車空氣濾清器進氣口會吸入高水位的積水，導致引擎進水損壞，行駛中的汽車進水會因此熄火，必須進廠大修，如水淹到汽車儀表板高度，這車是全淹了，除非是新車要修；一般舊車，車主常報廢，「因為修理費很高，不划算」。至於靜止中泡水的汽車，最好趕快移出泡水區，且先不要發動，「避免災情擴大」，應請拖吊車拖到維修廠修理。