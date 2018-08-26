大雨過後3天 水林新塭還積水及膝

大雨過後3天，水林塭底村新塭地區還有房子泡在水裡。（記者黃淑莉攝）

2018-08-26 15:32

［記者黃淑莉／雲林報導］熱帶性低氣壓帶來強降雨，造成雲林水林、口湖、大埤等地淹水嚴重，大部分地區積水已退去，水林塭底村新塭地區市有10多戶及大片農田泡在水裡，最嚴重屋內還積水及膝。

塭底村民許曜彬昨、今天都是一早就回家來查看水退了沒？他指出，23日晚上傾盆大雨一直淹上來，他覺得情勢不對趕緊開車離開，24日早上回去看水淹到肚臍，屋內床、家具在水中載浮載沈。

許曜彬指著屋外紅磚圍牆說，第一天淹水時淹到紅磚牆頂，三天了水只退了一半，氣象局預報又有大雨來襲，這2天適逢大潮，擔心水沒退卻又淹水。

隔壁的張先生今天與妻子從屏東趕回來幫媽媽清理房子，他說，23日晚上每小時打電問水位，發現水位越來越高要媽媽撤離，昨天中元節本想要回家祭祖拜拜，因積水未退延到今天回家。

張先生說，由於村內地勢低窪每逢大雨即淹水，斥資蓋抽水站，沒想到淹水情況沒改善還更嚴重，雨量太大外，還有機動式抽水機故障未發揮功能。

水雲林會長、水林鄉長參選人李明遠指出，新塭地區還有10戶及大片農田的積水未退，氣象局又發布大雨特報，相關單位應儘速調派移動式抽水機協助受災戶把積水抽掉，以免災情再擴大。

大雨過後3天，水林塭底村新塭地區還有房子泡在水裡。（記者黃淑莉攝）

水林塭底新塭地區還有大片農田的積水未退。（記者黃淑莉攝）