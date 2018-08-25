疫病》新北登革熱再添1例 案19是案18同住哥哥

新北市新莊區今天再新增1例本土登革熱，累計全市達19例，患者為瓊林里65歲男性，是與第18例同住的哥哥，都居住在瓊林北路菜園高風險區域內。（新北市衛生局提供）

2018-08-25 18:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新莊區今天再新增1例本土登革熱，累計全市達19例，患者為瓊林里65歲男性，是與第18例同住的哥哥，都居住在瓊林北路菜園高風險區域內，研判與先前菜園群聚感染有關，經治療狀況穩定。

新北市衛生局說，近期與瓊林南路市民農園、瓊林路及瓊林北路菜園群聚相關病例共有7例，包括案13至案19，衛生局已將菜園列為高風險區域，進行大規模孳生源清除與化學藥劑噴消作業，菜園封閉禁止民眾出入，下週起將加強殘效性噴藥。

衛生局提醒，高風險區域封閉期間，民眾切勿擅自進入，勿採收農作物。如發現不配合防疫措施擅自入園者，將依傳染病防治法，處以最高30萬元罰鍰。

衛生局呼籲，民眾如果曾在市民農園及周邊私人農地、瓊林路及瓊林北路菜園耕作，或是居住該區域周圍住戶，務必留意自身健康，若出現發燒症狀，切勿自行服藥，請儘速至新北市「登革熱快篩試劑合約院所」，或至瓊林里瓊泰市民活動中心、新莊區衛生所「登革熱篩檢衛教站」進行篩檢，避免疫情擴散。