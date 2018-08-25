大腿泡髒水煮飯給孩子吃 網友大讚「地表最強媽媽」

2018-08-25 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶性低氣壓挾帶暴雨襲擊南台灣，不少地區都傳出淹水災情，有網友在臉書分享一張照片，只見一名媽媽幾乎半個人泡在水中煮飯，讓不少網友看了覺得辛苦又擔心用電安全。對此，這名家住台南麻豆的張姓媽媽表示，因淹水嚴重而無法外出，但又不能讓2名小孩餓肚子，「所以一定得煮食物給他們吃！」

有網友在臉書「爆廢公社」PO出一張照片感嘆，「再大的風雨還是要吃飯」。照片中可見，一名身穿白色T恤的媽媽站在水深及臀的廚房內，正忙碌準備著家人的一餐。照片曝光後也引起網友熱烈討論，紛紛留言「媽媽辛苦了！」、「地表最強的媽媽！」也有不少人擔心水淹那麼大還煮飯，會不會有漏電的危險。

據《蘋果日報》報導，對此這名張姓媽媽表示，24日早上8點時水就淹入家中，10點的時候就已淹到她大腿的高度，因為當地常淹水，所以家中的插頭都設置在高處，使用上並不會有危險的疑慮。這名媽媽也透露，因為淹水嚴重無法外出買食物，但家裡有2名小孩不能讓他們餓肚子，「所以一定得煮食物給他們吃！」

張姓媽媽也說，家裡目前大多只剩下乾糧，但又無法出門買東西，所以小孩目前只能吃白飯配肉鬆。對於淹水補助的看法，她則表示，希望政府能和家具業者合作，讓受災戶能以較優惠的價格淘汰被水泡爛的家具。