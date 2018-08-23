溪頭是否取消10元優惠票 議員論戰

溪頭是國人享受森林浴最佳去處。（記者張協昇攝）

2018-08-23 18:05

〔記者張協昇／南投報導〕位於南投縣鹿谷鄉的溪頭自然教育園區是國內避暑勝地，近幾年並積極推廣森林療癒，惟當地議員許素霞認為因老人優惠票僅10元過於低廉，導致平日銀髮族包遊覽車湧入，造成交通、垃圾及空污問題，23日在議會臨時會提案要求縣府協調取消10元優惠價，惟引起賴燕雪、簡賜勝、張維華及簡景賢多位議員不同意見，表示優惠老人至溪頭健行，有助銀髮族身心健康，減少醫療資源支出，好處多多，並建議可調高外縣市民眾的票價，但應開放讓全縣老人、甚至縣民免費進入溪頭。

許素霞表示，溪頭於暑假期間，週一至週五平均有200輛遊覽車前往避署，90%都是僅付10元保險費的老人優惠票，大量遊客不但未帶給地方豐富收入，反而製造垃圾、空污及交通問題，一旦有鄉民重病或意外須送醫救治，也往往因塞車而延誤，早令鄉民不滿，希望大家能多站在鹿谷鄉民立場想一想。

許素霞強調，她認為基於使用者付費原則，應取消10元優惠票，調高票價以價制量，增加的收入，應用於回饋地方。

賴燕雪等人則認為，目前政府政策是鼓勵老人多走到戶外接觸大自然，國內許多森林遊樂區也都提供10元優惠票，讓銀髮族前往運動健身，無形中可減少醫療資源支出，也減輕年輕人的照顧壓力，尤其南投縣是國內老人人口比例第三高縣市，建議應開放全縣老人、甚至縣民免費進入溪頭。