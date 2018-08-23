永建國小停車場啟用 月票收費北市最低

永建國小地下停車場上午舉行啟用典禮。（記者黃建豪攝）

2018-08-23 13:44

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市文山區永建國小遷校打造新校舍後，連帶興建地下停車場，台北市停車管理工程處今天上午召開記者會，宣布永建國小地下停車場完工啟用，開放為期1週的免費停車，從9月1日起才開始收費，且全日月票只要3000元，若是在地或周邊里民甚至可打折2600元或2400元，為台北是最低價的路外停車場月票。

停管處指出，永建國小地下停車場位於文山區木柵路1段311巷1號，共有小型車停車位211席，機車停車位83席，8月23日舉行停車場啟用典禮後，先免費開放民眾停車，9月1日零時起開始收費，處依據「台北市公有停車場收費費率自治條例」並參酌鄰近停車場停車費率，訂定費率為小型車每小時計時收費20元；機車每小時計時收費10元，每次最高收費20元（當日當次）。

停管處也說，該停車場將8月25日上午8時起販售月票，小型車全日月票以每月3000元促銷，機車全日票為每月300元；若是在地文山區華興里的設籍里民，可享小型車全日優惠促銷月票優惠，每月2400元；周邊服務半徑300公尺內的文山區樟林里、明義里里民，優惠為每月2600元。

台北市議員李慶元指出，永建國小地下停車場的落成，將能舒緩華興里周邊停車空間不足的問題，但除此之外，鄰近的士院里其實也有設置路外停車場的需要，也還在爭取當中。

但停管處表示，文山區周邊的下一處停車場，將是興隆公宅二期的停車場，停車場規模更大，光是機車格位就有401席、小型車有349席，配合都市發展局預計公宅11月開放入住，停車場也會趕在今年底前完工。