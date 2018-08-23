10.5小時雨量破200毫米 屏東春日雨量冠全台

士文部落。（記者陳彥廷攝）

2018-08-23 11:06

［記者陳彥廷／屏東報導］今天一早熱帶低壓有升級成颱風的可能，由於目前中心點已登陸，為高雄、屏東帶來大雨，其中屏東春日鄉的3個測站，一度占據全台前三，尤其大漢山今天的雨量已累積達202毫米，居全台之冠。

這波熱帶低氣壓有可能升級成颱風，儘管登陸後結構受破壞，不過仍不排除今晚或是明天可能發展為輕度颱風，氣象局將持續觀察，登陸後熱帶低壓的路徑有2種可能，若沿西部北上對中南部威脅極大。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，熱帶低壓南側有明顯的西南風強風軸以及西南、西北風交會輻合區，這個大範圍的對流將帶來強降雨，隨著今天熱帶低壓往北深入陸地北上，真正的強降雨才正要開始。

傳統就是南部最高雨量測站的屏東春日大漢山測站，這3天已連續受大雨「洗禮」，尤其今天更是首當其衝，至早上10點30分已降下202毫米雨量，另個山頭士文部落，也測到166毫米雨量，高居全台第二。

春日鄉長柯自強指出，雖然最高的降雨測站大漢山附近幾乎無民居，但山區豪大雨本來就有致災可能，目前鄉內尚無災情傳出，已請各村長加強廣播，請居民不要上山，而替代道路易路斷的士文部落，因路僅僅前後山的農路兩條，也請村長加強注意可否通行。

屏東小琉球也因位在熱帶低壓的路徑上，加上島上遮敝物不多，雨下起來是格外可怕，目前也測到117.5毫米雨量。

相關影音