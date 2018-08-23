熱帶低壓帶來致災性雨勢 南高屏多處一級淹水警戒

熱帶低壓登陸後，南側強對流區將為中南部帶來嚴重威脅。（中央氣象局）

2018-08-23 11:12

首次上稿 11:01

更新時間 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕受到熱帶性低氣壓登陸及其外圍環流影響，中南部地區出現強降雨，高雄林園、前鎮時雨量破100毫米，台南、屏東低區的時雨量也逾6、70毫米，水利署已針對台南、高雄、屏東多處鄉鎮區發布一級淹水警戒。

熱帶性低氣壓今晨登陸屏東東港，今早8點位置在北緯22.6度，東經120.5度，即在屏東，以時速16公里的速度向東北移動，氣象局除持續發布熱帶低壓特報外，也針對南投及嘉義以南、台東地區發布大豪雨、豪雨特報，最近一小時高雄林園的時雨量高達108毫米，前鎮也有105.5毫米的時雨量。

天氣風險公司指出，明（24日）熱帶低壓持續滯留於台灣附近，中南部山區嚴防致災性雨勢；氣象局副局長鄭明典表示，時雨量超過60毫米就已經是傾盆大雨，能見度明顯受限，時雨量破百會有積水，甚至淹水的問題，大面積的60毫米以上雨區，很可能是致災性豪雨，請中南部民眾朋友小心。

經濟部水利署已針對台南市中西區、北區、安平區、東區、南區，高雄市大寮區、小港區、林園區、前金區、前鎮區、苓雅區、新興區、旗津區、鳳山區、鹽埕區，以及屏東縣南州鄉、宜蘭縣頭城鎮等18個鄉鎮區發布一級淹水警戒。

台南永康區、安平區、安南區，高雄市林園區、前鎮區，以及屏東縣佳冬鄉、來義鄉、崁頂鄉，則發布二級淹水警戒。

發布一級警戒意即發布淹水警戒之鄉（鎮、市、區）如持續降雨，其轄內易淹水村里有70%機率已開始積淹水，二級警戒則為如持續降雨，其轄內易淹水村里有70%機率3小時內開始積淹水。