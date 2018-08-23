中南部嚴防雨災！氣象局：熱帶低壓若成颱將發海陸警報

氣象局預報員王品翔表示，熱帶性低氣壓中心進入陸地後，成颱機率便較小。（圖翻攝自氣象局）

2018-08-23 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（23日）受熱帶性低氣壓影響，全台16縣市發布豪大雨特報，氣象局不排除熱帶性低氣壓增強為颱風的可能性，並表示一旦達到輕度颱風等級，將會發布海上、陸上颱風警報。

今天中南部、東部有大雨甚至豪雨，中央氣象局對全台16縣市發布豪大雨特報，大雨範圍包括新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣山區、苗栗縣山區、花蓮縣山區、台中市、彰化縣、雲林縣。豪雨特報範圍包括南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、台東縣、高雄市平地、屏東縣平地及恆春半島。高雄市山區和屏東縣山區則發佈大豪雨特報。

《聯合報》報導，氣象局預報員王品翔表示，熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風的趨勢，但中心進入陸地後，成颱機率便較小，目前不排除增強為颱風的可能性，一旦達到輕度颱風等級，將會發布海上、陸上颱風警報。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，熱帶性低氣壓環流已給南部、東南部帶來明顯降雨，今、明（23、24日）兩天將沿台灣西側北上，降雨範圍逐漸向北擴展。吳德榮提醒，中南部要特別注意防範「大量降雨」及其伴隨之「強陣風」。