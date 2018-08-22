剝皮寮人孔蓋爆抄襲 台北市教育局：建築師稱包商送的

作家「水瓶子」在臉書發文，指稱剝皮寮街區人孔蓋（右下）抄襲山口七夕燈籠節人孔蓋（左下）。（翻攝水瓶子臉書）

2018-08-22 23:02

〔記者蔡亞樺、周彥妤／台北報導〕台北剝皮寮歷史街區是知名旅遊景點，旅客不分國內外絡繹不絕，但作家「水瓶子」轉述日籍友人指街區人孔蓋疑涉抄襲日本山口七夕燈籠節，兩者對比，只有中間3人服飾不一樣，相似度高達9成。對此，台北市教育局主任秘書陳素慧晚間表示，不清楚是誰更換，建築師推說是承包廠商送的，但教育局不採信，文化局與新工處政風室將介入調查，一、兩週就會釐清。

水瓶子18日在臉書PO文指出，前幾天因為要在艋舺導覽，將剝皮寮人孔蓋拍下貼臉書，被日本作家栖來光看到，栖來光認為剝皮寮街區人孔蓋疑似抄襲日本山口七夕燈籠節，2個人孔蓋，只有中間3人服飾不一樣，相似度高達9成。

水瓶子在文中表示，龍山寺每年點光明燈的盛況大概也是這樣的街景沒錯，「但這個抄襲的也太瞎了，並不是學習，我只能說是丟臉吧！」這個人孔蓋沒有換掉的話，他每次導覽到那邊都會說這個故事。

他還諷刺說，順便推廣一下山口與台灣的關係，也算是一個補償作用，任意門太多，打開蓋子跳下去，就到了山口吧？

對此，陳素慧晚間受訪表示，昨天接獲通知已到場會勘，發現這樣人孔蓋有4個，當時得標的徐裕健建築師事務所指稱是承包廠商送的，但人孔蓋設計圖樣是需要開模，因此不予採信，目前建築師已將所有人孔蓋換成一般制式人孔蓋圖樣。

陳素慧說，該街區人孔蓋是97年委託新工處辦理工程驗收，當時人孔蓋圖樣是制式人孔蓋，之後交給文化局營運管理，所以不清楚人孔蓋是什麼時候被更換，目前文化局與新工處政風室已經介入調查，教育局也會出面邀集相關單位釐清，一、兩周應該會有結果。