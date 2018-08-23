機師醞釀罷工 航空公司：民航局應出來講清楚

2018-08-23 00:08

〔記者姚介修／桃園機場報導〕針對機師開會醞釀罷工事件，今天旅客大多表示有聽說，但詳細情形不是很清楚，旅客都希望不要影響到他們的行程，因為有些行程早就安排好，航空公司私下指出，其實就是飛時的爭議，民航局應該就此爭議說清楚講明白，讓社會大眾清楚台灣的民航法規的飛時如何訂定，機師的訴求的合法性是否可以得到大眾的認同。

從事旅行業的王先生指出，如果機師罷工日期可以預告，就如同颱風取消班機，旅客可以事先更改班機或行程，但是有些已經計畫很久請假出遊的旅行團行程就會受到影響，航空公司可以依相關規定退還機票費用，但是很多其他國外相關訂金有可能因此無法全數退還。

不過，也有經常旅遊的吳小姐表示，她雖然不是太清楚他們在抗爭什麼，但是在媒體有看到好像是因為過勞影響飛安，當然如果真的飛行時間比其他國家長，為了飛安確實有需要改變，記者告知台灣的飛時規定是比照國際相關規定後，吳小姐就說，那就不應該這樣，既然大家通用的環境，而且旅客的機票費用就是航空公司的收入來源，也就「衣食父母」，那他們就更不應該為了自己權益而犧牲我們的權益。

航空公司指出，其實就是法規的飛時休息相關規定爭議，勞基法規定的最多每天工作時數12小時到底是否適用航空人員的飛行員、空服員，主管機關民航局不能隔山觀火，應該出來說清楚講明白，更不可以有「平時耀武揚威，碰到工會東躲西藏」心態不敢面對，也難怪爭議無法平息，最後最大的受害者就是旅客。