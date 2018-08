地磁倒轉恐百年內完成 重回沒有網路時代

台大地質系教授沈川洲的跨海研究團隊,發現地球磁場倒轉可能在一百年內完成,台大22日舉行記者會,代理校長郭大維(右4)等在會前與視訊中的沈川洲共同合影。(記者黃耀徵攝)

2018-08-22 16:53

〔記者林曉雲/台北報導〕地球科學重大發現!2千多年前人類發現地球有磁場,是地球的隱形盾牌保護著地球,過去150年科學家已觀察到地磁會反轉,一旦反轉恐造成全球電子電力系統癱瘓,又回到沒有網路的時代。

過去學界認為地球磁場正向和反向「反轉」期間要3千年,台大地質科學系特聘教授沈川洲領導團隊發現,地球磁場正向和反向「反轉」的速度很快,一旦發生,在一百年內就會完成反轉。

台大今天召開記者會宣布,沈川洲目前人在英國牛津大學訪問,遠距參與記者會。他所領導的研究團隊,測量中國華南地區洞穴石筍的超微量地磁訊號,採集到長1公尺、寬8公分有磁性的石筍,此石筍是10萬年前的珍貴地磁紀錄,團隊使用全球領先的精準鈾釷定年關鍵技術,成功重建解析度,在研究中最驚人的發現是,根據此地質證據,地球磁場從正向變反向的期間「在100年內就會完成」,比過往學界了解的快非常多。

台大地質系退休教授李德貴在台大現場的記者會中說明,地球發生「地磁反轉」共有數百次,最近一次是在78萬年前,地磁何時會反轉? 目前學界無法預測,如果不受天文等外界影響,下一次出現反轉的機會可能要一千多年以後。

沈川洲教授說明,假如未來發生地球磁極快速倒轉的現象,磁北極先從北半球高緯度地區飄向低緯度,然後再飄往南半球高緯度地區;過程中,當磁極處於低緯度時,從太陽輻射出的高速帶電粒子流,將直接侵襲地球,破壞衛星、航空、通訊與電力系統,可能導致網路癱瘓,全球股市與金融的失序,對於現代文明,將是一大衝擊。

至於候鳥、鮭魚等許多具有感應磁場能力的生物,可能會辨識錯亂,進而改變局部生態,大氣結構與水文氣候也將可能會有所改變。

沈川洲表示,地磁反轉時,手機會爆掉,電子設備、通訊、衛星都受災害,又重回沒有網路時代,學界還不知道地磁反轉會不會發生,但研究發現,地磁場很弱的時候有可能會發生。

他表示,地球磁場已存在幾十億年,可將太陽風與帶電宇宙射線粒子偏轉遠離地球,像一面隱形盾牌保護大氣層免於在高速帶電粒子撞擊下而消失,同時也阻隔生物受到有害的宇宙射線影響,是維持地球生物蓬勃發展的關鍵因素。

沈川洲教授團隊在研究中首次揭露的周氏震盪及百年倒轉事件,完全顛覆了過去對地球磁場的認知,是獨步全球的研究成果,此重大發現,已在8月20日於國際頂尖期刊「美國國家科學院院刊」 《Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America》發表。

教授沈川洲以精準的放射性定年創新技術,測出古人類尼安德塔人的生存年代,最久可溯及八、九十萬年前,證實「我們都是尼安德塔人後代!」2014年曾登上國際知名《科學》(Science)期刊。