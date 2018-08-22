地磁倒轉恐百年內完成 重回沒有網路時代

台大地質系教授沈川洲的跨海研究團隊，發現地球磁場倒轉可能在一百年內完成，台大22日舉行記者會，代理校長郭大維（右4）等在會前與視訊中的沈川洲共同合影。（記者黃耀徵攝）

2018-08-22 16:53

〔記者林曉雲／台北報導〕地球科學重大發現！2千多年前人類發現地球有磁場，是地球的隱形盾牌保護著地球，過去150年科學家已觀察到地磁會反轉，一旦反轉恐造成全球電子電力系統癱瘓，又回到沒有網路的時代。

過去學界認為地球磁場正向和反向「反轉」期間要3千年，台大地質科學系特聘教授沈川洲領導團隊發現，地球磁場正向和反向「反轉」的速度很快，一旦發生，在一百年內就會完成反轉。

台大今天召開記者會宣布，沈川洲目前人在英國牛津大學訪問，遠距參與記者會。他所領導的研究團隊，測量中國華南地區洞穴石筍的超微量地磁訊號，採集到長1公尺、寬8公分有磁性的石筍，此石筍是10萬年前的珍貴地磁紀錄，團隊使用全球領先的精準鈾釷定年關鍵技術，成功重建解析度，在研究中最驚人的發現是，根據此地質證據，地球磁場從正向變反向的期間「在100年內就會完成」，比過往學界了解的快非常多。

台大地質系退休教授李德貴在台大現場的記者會中說明，地球發生「地磁反轉」共有數百次，最近一次是在78萬年前，地磁何時會反轉？ 目前學界無法預測，如果不受天文等外界影響，下一次出現反轉的機會可能要一千多年以後。

沈川洲教授說明，假如未來發生地球磁極快速倒轉的現象，磁北極先從北半球高緯度地區飄向低緯度，然後再飄往南半球高緯度地區；過程中，當磁極處於低緯度時，從太陽輻射出的高速帶電粒子流，將直接侵襲地球，破壞衛星、航空、通訊與電力系統，可能導致網路癱瘓，全球股市與金融的失序，對於現代文明，將是一大衝擊。

至於候鳥、鮭魚等許多具有感應磁場能力的生物，可能會辨識錯亂，進而改變局部生態，大氣結構與水文氣候也將可能會有所改變。

沈川洲表示，地磁反轉時，手機會爆掉，電子設備、通訊、衛星都受災害，又重回沒有網路時代，學界還不知道地磁反轉會不會發生，但研究發現，地磁場很弱的時候有可能會發生。

他表示，地球磁場已存在幾十億年，可將太陽風與帶電宇宙射線粒子偏轉遠離地球，像一面隱形盾牌保護大氣層免於在高速帶電粒子撞擊下而消失，同時也阻隔生物受到有害的宇宙射線影響，是維持地球生物蓬勃發展的關鍵因素。

沈川洲教授團隊在研究中首次揭露的周氏震盪及百年倒轉事件，完全顛覆了過去對地球磁場的認知，是獨步全球的研究成果，此重大發現，已在8月20日於國際頂尖期刊「美國國家科學院院刊」 《Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America》發表。

教授沈川洲以精準的放射性定年創新技術，測出古人類尼安德塔人的生存年代，最久可溯及八、九十萬年前，證實「我們都是尼安德塔人後代！」2014年曾登上國際知名《科學》（Science）期刊。