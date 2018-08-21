幫幫忙！辛苦原民單親媽韓國進修休克 天價醫療費待援

新竹縣五峰鄉親林小麗（右）的長女詹婷（中）、次女詹琪（左）上週第一時間就飛往韓國陪伴病倒的母親。（詹婷提供）
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣五峰鄉桃山部落51歲婦人林小麗，上週隨著就讀的神學校到韓國研習，沒想到疑似積勞成疾，胃穿孔昏倒，導致她長期罹患的重症肌無力惡化，面臨血漿置換手術。到昨天已知醫療花費將高達3900萬元韓元（約99萬新台幣），她的女兒詹婷先匆忙返國，昨天求助縣議員趙一先，呼籲各界能發揮愛心，讓沒有任何保險、性命危在旦夕的林小麗能早日平安回到家鄉，就近治療照護。
詹婷今天下午3點在牧師明當尤凎陪同下，隨趙一先拜訪縣府、議會等求助。
詹婷直言，父親在她們3姊妹的成長過程始終缺席，目前仍在服刑，媽媽靠現年87歲的阿婆幫忙帶小孩，去當住在別人家的24小時看護含辛茹苦拉拔她們長大，後來又當竹科做2休2的夜班女工。
這段艱辛的單親媽媽路，她就靠著自身的信仰捱過。直到小妹有穩定工作，媽媽才踏入神學校就學，應該是希望未來能透過傳播福音，分享她如何替自己人生加油的撇步，鼓舞其他部落女性。
詹婷說，15日到20日，媽媽隨學校去韓國研習，沒想到17日早上先喊胃痛，中午就昏倒被送醫，經檢查才知已經胃穿孔，姊妹獲悉匆忙赴韓，才想起過去媽媽經常喊胃痛，但都隨便買買胃散服用，沒有真正看過醫生，懷疑就是這樣長年積勞成疾。
趙一先說，林小麗還因罹患重症肌無力領有重大傷病卡，這次病倒連帶讓重症肌無力也惡化，本週一出現敗血性休克，迄今無法自主呼吸，靠插管治療，未來面臨換血。
牧師明當尤凎說，搶救林小麗初步估算已經花掉了高達3000萬韓元，醫生建議暫時不能移動，她還必須在韓國至少再接受治療1個月。這段期間，加護病房每天要20萬元韓元，每2天做1次換血，至少要連續做2週。這些花費都還是個未知數，再加上詹婷姊妹輪流赴韓陪伴的食宿壓力，真的讓大家很擔心。所以，他們以新台幣300萬為目標，緊急在教會內、外發動募捐，希望各界能慷慨解囊。
趙一先說，他已經向縣府、五峰鄉公所等單位求救。而為了讓林小麗的家人可以安心，他更希望能有醫療專機，讓未來病況穩定後的林小麗可以儘速回台，而這需要另1個新台幣100萬，已請立委孔文吉幫忙，看看衛福部是否有相關的醫療基金會等可以先支應，回台後再由其家人等慢慢償還。
新竹縣政府社會處說，他們已對林小麗啟動馬上關懷、和急難救助的機制，後續會持續關心給予幫忙。
衛生局說，目前境外的醫療費用依法還是要家屬先自付，返台後再依規申請核退。至於龐大的醫療費用，他們會請外交部協助處理看能否減免部分。而醫療專機的可行性，也將幫忙詢問紅十字會之類的單位，看看可否給予協助。
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新竹縣五峰鄉親林小麗的女兒詹婷（左二）秀出母親在韓國搶救的畫面，在牧師明當尤凎（右2）陪同下，今天像新竹縣議員趙一先（右）求助。（記者黃美珠攝）
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林小麗（左）好不容易卸下肩頭重擔，開始研習神學，沒想到卻疑似積勞成疾，在韓國進修期間病倒，目前住在韓國加護病房內，3個女兒匆匆飛往韓國陪伴，期待各界伸援。（詹婷提供）
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新竹縣五峰鄉親林小麗的女兒詹婷秀出母親在韓國加護病房內由小妹陪伴的畫面，懇請各界幫忙她把母親平安帶回家鄉。（記者黃美珠攝）
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林小麗（見圖）家屬說，目前已知的醫藥費至少高達3000萬韓元，後續還不清楚要花費多少，亟需外界伸援。（詹婷提供）
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新竹縣議員趙一先（左起）、長老教會牧師明當尤凎一起商量，如何給匆忙回台拿取相關證件和資料、明（22）天下午又將趕回韓國的詹婷及家屬協助。（記者黃美珠攝）
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新竹縣議員趙一先（左）呼籲各界善心人士能慷慨解囊，幫忙五峰鄉民林小麗儘速回台就醫治療。（記者黃美珠攝）