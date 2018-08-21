幫幫忙！辛苦原民單親媽韓國進修休克 天價醫療費待援

新竹縣五峰鄉親林小麗（右）的長女詹婷（中）、次女詹琪（左）上週第一時間就飛往韓國陪伴病倒的母親。（詹婷提供）

2018-08-21 19:58

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣五峰鄉桃山部落51歲婦人林小麗，上週隨著就讀的神學校到韓國研習，沒想到疑似積勞成疾，胃穿孔昏倒，導致她長期罹患的重症肌無力惡化，面臨血漿置換手術。到昨天已知醫療花費將高達3900萬元韓元（約99萬新台幣），她的女兒詹婷先匆忙返國，昨天求助縣議員趙一先，呼籲各界能發揮愛心，讓沒有任何保險、性命危在旦夕的林小麗能早日平安回到家鄉，就近治療照護。

詹婷今天下午3點在牧師明當尤凎陪同下，隨趙一先拜訪縣府、議會等求助。

詹婷直言，父親在她們3姊妹的成長過程始終缺席，目前仍在服刑，媽媽靠現年87歲的阿婆幫忙帶小孩，去當住在別人家的24小時看護含辛茹苦拉拔她們長大，後來又當竹科做2休2的夜班女工。

這段艱辛的單親媽媽路，她就靠著自身的信仰捱過。直到小妹有穩定工作，媽媽才踏入神學校就學，應該是希望未來能透過傳播福音，分享她如何替自己人生加油的撇步，鼓舞其他部落女性。

詹婷說，15日到20日，媽媽隨學校去韓國研習，沒想到17日早上先喊胃痛，中午就昏倒被送醫，經檢查才知已經胃穿孔，姊妹獲悉匆忙赴韓，才想起過去媽媽經常喊胃痛，但都隨便買買胃散服用，沒有真正看過醫生，懷疑就是這樣長年積勞成疾。

趙一先說，林小麗還因罹患重症肌無力領有重大傷病卡，這次病倒連帶讓重症肌無力也惡化，本週一出現敗血性休克，迄今無法自主呼吸，靠插管治療，未來面臨換血。

牧師明當尤凎說，搶救林小麗初步估算已經花掉了高達3000萬韓元，醫生建議暫時不能移動，她還必須在韓國至少再接受治療1個月。這段期間，加護病房每天要20萬元韓元，每2天做1次換血，至少要連續做2週。這些花費都還是個未知數，再加上詹婷姊妹輪流赴韓陪伴的食宿壓力，真的讓大家很擔心。所以，他們以新台幣300萬為目標，緊急在教會內、外發動募捐，希望各界能慷慨解囊。

趙一先說，他已經向縣府、五峰鄉公所等單位求救。而為了讓林小麗的家人可以安心，他更希望能有醫療專機，讓未來病況穩定後的林小麗可以儘速回台，而這需要另1個新台幣100萬，已請立委孔文吉幫忙，看看衛福部是否有相關的醫療基金會等可以先支應，回台後再由其家人等慢慢償還。

新竹縣政府社會處說，他們已對林小麗啟動馬上關懷、和急難救助的機制，後續會持續關心給予幫忙。

衛生局說，目前境外的醫療費用依法還是要家屬先自付，返台後再依規申請核退。至於龐大的醫療費用，他們會請外交部協助處理看能否減免部分。而醫療專機的可行性，也將幫忙詢問紅十字會之類的單位，看看可否給予協助。

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