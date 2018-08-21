雞排攤的女兒！愛跳舞的雙胞胎姊妹花 爭氣考進德國大學

國立竹北高中舞蹈班雙胞胎劉子淳（中）、劉子映（右）感謝家長會榮譽會長彭正中（左）等貴人的資助。（記者廖雪茹攝）

2018-08-21 18:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕苗栗一對熱愛舞蹈的雙胞胎姊妹劉子淳、劉子映，雙親在市區擺攤賣炸雞排，家裡經濟並不優渥，姊妹倆卻十分爭氣考進國立竹北高中，更在3年專業養成之後，爭取到德國福克旺藝術大學舞蹈系初試門票。子淳、子映努力打工想掙得應試旅費，但差額仍非常大，所幸獲得家長會霸氣資助她們飛往德國，姊妹倆也不負眾望獲得錄取，10月即將雙飛圓夢！

竹北高中2朵花 圓夢出國念舞蹈系

位在新竹縣竹北市豆子埔溪畔的竹北高中，創校後兩年，於1994年設置竹苗地區唯一的高中舞蹈班，同時成立「溪畔舞團」，提供學生展演的舞台。在舞蹈班召集人薛美良等團隊的帶領下，學生屢屢獲獎，升學成績亮眼，今年17名畢業生就有鄭宇芊等7人考上歐美國家的大學舞蹈系；其中，劉氏姊妹同獲德國福克旺藝術大學舞蹈系入學資格。

劉子淳、劉子映說，爸媽在苗栗市中正路上擺攤賣炸雞排，養育她們和妹妹3人。雙胞胎姊妹倆幼時身形瘦小，爸媽安排她們學跳國標舞練身體，她們也因而愛上跳舞，一同就讀苗栗國中舞蹈班，學習芭蕾，上高中後也主修芭蕾和現代舞。

互當對方的鏡子 團訓後仍留下苦練

雙胞胎一起跳舞有個好處，彼此加油也互相督促，當對方的一面鏡子，良性競爭。為了減輕雙親負擔，子淳、子映參加學校團訓結束後，經常主動留下來練習，趕在門禁前才回宿舍。

打工籌應試旅費 家長會資助12萬元

竹北高中教務主任江月媚說，劉氏雙胞胎很懂事，在取得福克旺藝術大學舞蹈系複試門票後，努力工讀，但所得仍與出國應試的旅費差距甚大，導師陳碧玲趕緊寫了一封說帖幫忙募資，短短一天，即獲得家長會資助12萬元！

在接連幾場的淘汰賽中，兩個孩子不負眾望，從來自世界各地172名優秀學生中脫穎而出，雙雙名列18名錄取者。雙親接到報喜的越洋電話時，開心哽咽，以女兒為傲。

子淳、子映今天當面向家長會榮譽會長及溪畔舞團顧問彭正中、劉智誠等貴人致謝，同時感謝已在福克旺藝術大學就讀的學姊蔣定恩，在德國熱心接待與經驗分享，期許未來能成為優秀的專業舞者。

國立竹北高中舞蹈班雙胞胎姊妹劉子淳、劉子映，雙親在市區擺攤賣炸雞排，家庭經濟並不優渥，姊妹倆卻十分爭氣，獲取德國福克旺藝術大學舞蹈系入學資格。（劉氏姊妹提供）

國立竹北高中舞蹈班雙胞胎姊妹劉子淳、劉子映，從國中到高中一同學舞六年，參加舞蹈比賽屢屢獲獎。（彭正中提供）

雙胞胎劉子淳、劉子映（中）感謝家長會彭正中（後右）、劉智誠（後左）等貴人資助她們赴德應試，期許與學姐蔣定恩（右一）和同學鄭宇芊等人，未來都能成為優秀的專業舞者。（記者廖雪茹攝）

竹北高中舞蹈班召集人薛美良等團隊的帶領下，學生屢屢獲獎，且升學成績亮眼，今年17名畢業生就有鄭宇芊和劉姓雙胞胎等7人考上歐美國家的大學舞蹈系。（記者廖雪茹攝）