女神駕到！數萬信眾嘉義新港崙子橋迎大甲媽

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香隊伍，今下午抵達嘉義縣新港鄉，數以萬計信眾夾道恭迎。（記者王善嬿攝）

2024/04/08 16:38

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，今天下午2點抵達雲嘉交界崙子橋，晚間駐駕嘉義新港奉天宮；媽祖鑾轎進入嘉縣新港鄉時，數以萬計信眾夾道恭迎，跪地「鑽轎腳」的信眾排成人龍綿延整條街。嘉義縣長翁章梁致詞表示， 花蓮3日發生芮氏規模7.2強震，至今仍餘震不斷，祈求媽祖保佑台灣土地穩定、平安，嘉義縣、新港鄉用最高規格迎接大甲媽祖，祈求大甲媽祖庇佑大家平安。

嘉義縣長翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌、新港鄉長葉孟龍、立委蔡易餘、陳冠廷等人，今在崙子橋中間向遶境民眾打招呼，恭迎媽祖鑾轎，迎接大甲鎮瀾宮董監事。

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大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，大甲媽祖遶境隊伍來到嘉義縣新港鄉，受到新港奉天宮、嘉義縣政府、民意代表、鄉親的熱情接待，十分感動，祈求遶境活動平安順利，祝福嘉義縣鄉親一切順利、生意興隆；花蓮強震造成嚴重災情，藉由大甲媽祖與新港奉天宮媽祖相會，庇佑台灣平安。

何達煌表示，花蓮發生強震後，現在餘震還很多，祈求大甲媽祖、新港奉天宮媽祖讓台灣平安、安寧；今年兩廟媽祖會香以惜福、環保為重點，鄉內設有提供免費餐食的補給站，呼籲民眾吃多少就裝多少，此外，新港奉天宮準備3萬個環保碗筷，環保做得好，讓媽祖稱讚。

新港鄉各界今在崙子橋上迎接大甲媽祖遶境隊伍到來。（記者王善嬿攝）

嘉義縣長翁章梁（左1）等人在新港鄉崙子橋歡迎各地香客到嘉義縣。（記者王善嬿攝）

大甲媽祖抵達嘉義縣新港鄉，排隊「鑽轎底」人龍綿延整條街。（記者王善嬿攝）

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