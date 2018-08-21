別拆！岡山欣欣市場再提報「史蹟」 文化局邀專家學者現勘

圓型、木桁架建築，是欣欣市場一大特色。（記者蘇福男攝）

2018-08-21 16:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕岡山眷村文化協會陸續提報欣欣市場為「歷史建築」及「文化景觀」，高雄市文化局現勘後均打回票，協會不死心，再度提報列為「史蹟」，文化局今天安排文資委員現勘。

興建於1959年間的欣欣市場，是當年岡山軍眷生活艱困，空軍司令部要求攤販們進入眷村擺攤服務軍眷，攤販集資興建而成，圓型、木桁架的建築形式頗具特色。

2007年醒村等眷村陸續改建搬遷，軍方一度計畫拆除欣欣市場，引發攤商不滿抗爭，後來因開發計畫時程延宕，欣欣市場苟延殘喘營運至今，但生意已大不如前。

岡山眷村改建後騰出的空間，成為第87期市地重劃開發基地，高雄市政府目前正全力趕工興建，已有一甲子歷史的欣欣市場計畫拆除，規劃在仁壽南路和國軒路口另設一處市場用地，暫安置攤販。

但岡山眷村文化協會認為，欣欣市場是岡山唯一留存眷村活歷史的現場，應與醒村共同列為同一文化資產加以保存，因此，陸續向文化局申請將欣欣市場登錄為歷史建築和文化景觀，文化局5月底安排審議委員實地會勘，做出「不具文化資產價值不保留」決議。

岡山眷村文化協會不死心，再度提報欣欣市場為「史蹟」，文化局依文資法規定，今天上午安排高雄市立歷史博物館副館長王御風、謝貴文教授和陳延任3位文資委員實地現勘。

一行人察看欣欣市場本體建築、周遭環境，並探看市場旁一口百年古井，古井直徑200公分，據說從清朝到日治初期是岡山街尾崙、劉厝、後協等部落的重要民生水源，1930年代因為所在地被徵用為軍官宿舍區而停用，直到眷村拆除才重見天日。

岡山眷村文化協會總幹事莊盛晃說，欣欣市場原址昔日是劉厝聚落，劉厝開基祖為鄭成功的勇將部屬劉國軒、劉登科父子，日治時期劉家後代擺攤賣菜給日軍，我空軍遷台後，欣欣市場成為軍眷村的菜市場，眷村改建後，又變成岡山劉厝、白米和後協等里民的採買重地，欣欣市場見證了台灣400多年來的歷史演變，有必要列為史蹟加以保留。

文化局文資中心主任李毓敏說，文資委員今天實地現勘後，近日將開會討論提報結果，再通知所有權人和提報單位。

文化局說，有關岡山眷村保存，文化局已啓動醒村修繕工作，並與國防部協商完成分期代管樂群村，後續將進行修復工程；另外，岡山眷村歷史發展與人事物的故事，將同步納入眷村文化保存相關工作項目內，妥善紀錄延續流傳。

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