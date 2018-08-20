桃園金牌好禮好店 票選、購買能抽獎

2018-08-20 17:28

［記者陳昀／桃園報導］桃園金牌好禮即日起至9月9日展開「消費滿額抽大獎」與「一區一特色好商品網路票選」，前往52家初選入圍店家單筆消費滿399元就能抽iPhone8、43吋液晶電視、掃地機器人等獎品，參加網路投票也能抽iPad、電鍋等；另外，今年有32家獲選為「桃園金牌好店」，即日起至9月10日前往單筆消費滿300元以上就能換一張摸彩券，每天最多領3張，可抽雙碟剎腳踏車、行李箱等禮品。

桃市經濟發展局指出，即日起至9月7日到「桃園金牌好禮」初選入圍店家，或於9月8日、9日到中壢銀河廣場參與「桃園金牌好禮初選入圍商品展售會」，單筆消費滿399元（需搭購入圍商品）就能兌換摸彩券1張，獎項有iPhone 8（64G）、43吋液晶電視、智慧型掃地機器人、不鏽鋼電鍋等共30名。

另外，即日起至9月9日晚上10點整，上「桃園金牌好禮」網站票選13行政區的特色商品，就能抽iPad 64G、ASUS智慧型手機、不鏽鋼電鍋等共24個獎項，9月18日會統一在經發局官網公布中獎名單。

「桃園金牌好店」部分，今年有32家在地餐飲店家獲選，即日起至9月10日前往單筆消費滿300元即可獲得摸彩券一張、滿600可獲2張，每日每店每筆消費最高領取3張抽獎券，獎項有潮流公路雙碟剎腳踏車、29吋防刮行李箱、戶外便攜式藍牙喇叭及品牌彈蓋式水壺等各項好禮，詳情可查詢「桃園金牌好店」官網。