恆春東門溪大雨河道滿溢 居民質疑橋樑工程釀禍

東門溪上游河道一度滿溢。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-08-19 21:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島連下一個禮拜的雨勢，早上連續的暴雨累積破百毫米，更造成近年罕見的東門溪上游爆滿溢流狀況，當地居民直指是橋樑工程廢土阻塞河道釀禍，公路總局解釋廢棄土方都有載運離開，恆春鎮長盧玉棟勘查後，認為是河道支流狹窄宣洩不及，將向中央提案改善。

「這段工程開工後，下雨就擔心受怕！」東門溪上游湖內路、山腳路周邊居民說，東門溪上游在2012年天秤風災後，居民就擔心淹水災情重演，整治後雖然改善，但近期工程阻塞河道，又造成滿溢情況瞬間出現。

恆春半島雨勢不斷，恆春鎮今天截至中午為止名列全台降雨之冠，累積雨量達到134.5毫米，滿州及車城等鄉鎮也都累積超過100毫米，不少道路都出現短暫積水現象。

居民指控的工程，是台26線龍鑾橋路段，長年來，因橋樑底過低影響東門溪上游往下游排水不良，橋邊地區經常飽受水患之苦，公路總局楓港工務段年初開始進行的龍鑾橋「抬高」改建工程。

楓港工務段指出，目前包商正進行打除舊橋面、橋墩工程，但都立刻將廢棄土石立刻挖除載走，雨季期間更是隨時清理河道，河道滿溢應是瞬間強降雨造成民眾誤解，會提醒包商保持河道暢通。

一早就到場了解道路積水情況的盧玉棟指出，積水道路大都在東門溪上游的支流，與進行工程的主河道關係不大，這些支流、溝渠大都過於狹窄，一直向水利單位爭取整治，至今都沒有回音，希望中央協助東門溪上游周邊完成整治，讓民眾脫離淹水惡夢。